11. April 2018, 17:58 Uhr Kommunikation Bin ich zu dick? Ja.

Was passiert, wenn einer dem anderen unverhohlen sagt, was er gerade denkt?

Unser Autor besuchte ein Seminar für "radikale Ehrlichkeit". Über den Versuch, schonungslos offen zu sein - und was passiert, wenn man einander einfach die Wahrheit sagt.

Von Philipp Bovermann

Wer sich über die praktischen Konsequenzen aus der "Me Too"-Debatte für den zwischengeschlechtlichen Alltag Gedanken macht, landet zwangsläufig bei der Frage: Wo beginnt übergriffiges Verhalten? Öffentlich wird sie meistens nur von den Was-darf-man-denn-jetzt-überhaupt-noch-Heulsusen gestellt. Feministen beiderlei Geschlechts entgegnen standardmäßig, das sei doch ganz einfach: Erlaubt ist, was gefällt - das heißt, was beiden gefällt.

Um das sicherzustellen, müsse man nur ehrlich miteinander reden. Genau da hakt es aber. Gibt es etwas, das schwieriger und widersprüchlicher ist, als ganz und gar ...