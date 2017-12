23. Dezember 2017, 19:00 Uhr Kino Filmtrailer sind längst eigenständige Kunstwerke









Hinter den kurzen Clips steht heute eine florierende Industrie mit eigenen Gesetzen. Der Erfolg hat aber auch seine Haken.

Von David Steinitz

Dass Trailer oft besser sind als die Filme, die sie bewerben, darüber haben sich vermutlich viele Kinogänger schon geärgert. Aber nicht jeder ist deshalb gleich vor Gericht gezogen wie Sarah Deming aus Michigan.

Die Frau sah 2011 einen Trailer für den Film "Drive" mit Ryan Gosling in der Hauptrolle und war begeistert. Sie freute sich auf einen Actionfilm mit vielen Verfolgungsjagden. Aber als sie sich ein Kinoticket kaufte, folgte die große Enttäuschung: "Drive", so die erzürnte Zuschauerin, sei nur ein langweiliges Drama, in dem nicht ansatzweise so viel Auto gefahren wurde, wie es der Trailer suggeriert habe. Sie nahm sich einen Anwalt, marschierte zum sechsten Bezirksgericht in Oakland und verklagte das Kino und den Filmverleih wegen Betrugs. Ein Fall, der die US-Justiz sichtlich vor Herausforderungen stellt, denn der Rechtsstreit ging schon durch mehrere Instanzen und läuft bis heute.

In Hollywood jedenfalls ist man froh, dass der Fall eine Ausnahme ist und die meisten Menschen sich weiterhin begeistert von Trailern zum Kinobesuch verführen lassen. Denn die kurzen Werbeclips waren schon immer das wichtigste Marketinginstrument der Filmstudios, und ihre Bedeutung hat durch die Auswertungsmöglichkeiten im Netz noch einmal ordentlich zugenommen. In fast allen Studien zum Thema "Aufmerksamkeitsquellen" - also nach welchen Kriterien Zuschauer sich für oder gegen einen Film entscheiden - belegen Trailer den ersten Platz. Die Filmförderanstalt (FFA) untersucht jedes Jahr das Besuchsverhalten der deutschen Zuschauer. Bei der letzten Umfrage von 2016 lagen Trailer als Entscheidungskriterium deutlich vor der Empfehlung von Freunden und Bekannten, Filmkritiken oder Kommentaren in sozialen Netzwerken.

Früher liefen Trailer nach dem Film, was sich als keine besonders schlaue Idee herausstellte

Für den internationalen Markt hat zum Beispiel Google die Bedeutung von Trailern ausführlich untersucht. Demnach geben 69 Prozent der Zuschauer an, sich vor einem Kinobesuch den dazugehörigen Trailer anzusehen. Besonders die junge Zielgruppe zwischen 13 und 24 Jahren nutze sie zur Entscheidungsfindung.

Die Studie war natürlich nicht uneigennützig, denn Google verdient als Trittbrettfahrer an den Marketingkampagnen der Filme mit. 81 Prozent der Menschen, die sich online einen Trailer anschauen, tun dies laut der Umfrage bei der Firmentochter Youtube, und die kann dann gezielt Werbung schalten. Ein Beispiel: Menschen, die gerne Trailer für Actionfilme schauen, interessieren sich auch besonders für den Shoppingkomplex "Haus & Garten".

Seit Trailer nicht mehr auf die Auswertung im Kino beschränkt sind, ist unter den amerikanischen Filmstudios ein richtiger Wettkampf ausgebrochen, wer innerhalb möglichst kurzer Zeit möglichst viele Internetnutzer mit einem Trailer begeistern kann. Der Rekord für die höchsten Klickzahlen innerhalb von 24 Stunden ist eine Leistung, mit der die Studios gerne werben. Aktueller Spitzenreiter ist das Warner-Studio, dessen Trailer für die Stephen-King-Verfilmung "Es" dieses Jahr innerhalb des ersten Tages laut Variety 197 M illionen Mal abgerufen wurde. Das sind Reichweiten, von denen die Marketingabteilungen früher nur träumen konnten.

Weil Trailer so wichtig für den Verkauf eines Films sind, hat sich um ihre Herstellung eine ganze Industrie entwickelt. Nur bei den wenigsten Filmen werden sie von den Studios selbst produziert. In der Regel gehen die Aufträge an sogenannte "Trailer Houses". Unternehmen wie Trailer Park, Ignition oder Creative haben in Hollywood schon mal ein paar Hundert Mitarbeiter.

Der Wettbewerb ist hart, teilweise setzen die Studios verschiedene Firmen auf das Rohmaterial ihres Films an, lassen sich deren Vorschläge vorführen und entscheiden erst dann, wer den Auftrag bekommt. Die größten Unternehmen der Branche verdienen ihr Geld nicht nur mit Werbekampagnen, sondern manchmal auch mit Trailern für Filme, die es noch gar nicht gibt. Produzenten, die potenzielle Geldgeber von ihren Projekten überzeugen wollen, lassen die Firmen aus alten Filmen kleine Clips basteln, um potenziellen Finanziers zu demonstrieren, wie der fertige Film eines Tages aussehen könnte. Von solchen Auftragsarbeiten berichten zum Beispiel David Stern und Michael Trice von der Agentur Create, die unter anderem die Trailer für "Iron Man" und "Casino Royale" konzipiert haben.

Das Gipfeltreffen der Branche findet jedes Jahr bei den "Golden Trailer Awards" in Beverly Hills statt. Seit achtzehn Jahren werden diese Preise verliehen. Es gibt erstaunliche 115 Preiskategorien, auch Clips fürs Fernsehen und für Computerspiele werden ausgezeichnet. Das Logo der Veranstaltung ist ein kleiner Trailerwagen zwischen zwei Lorbeerzweigen. Bei der diesjährigen Verleihung gewann den Hauptpreis die Firma AV Squad für ihre Trailer-Kampagne zu "Wonder Woman".

Auch in Deutschland hat sich längst eine eigene Trailer-Branche herausgebildet. Einer der hiesigen Trailer-Künstler ist Philipp Fleischmann, der mit seiner Berliner Firma und mit Dependancen in München und Los Angeles für heimische wie internationale Produktionen arbeitet. 2006 gewann er einen Golden Trailer Award in der Kategorie "Bester ausländischer Comedy-Trailer" für seine Kampagne für die Komödie "FC Venus". Aktuell hat er zum Beispiel Clips für die Netflix-Serie "Dark" und Fatih Akins "Aus dem Nichts" gemacht.

Fleischmann studierte Regie an der Filmakademie Ludwigsburg und verdiente sich schon während des Studiums mit Cutter-Arbeiten für RTL etwas dazu. Dann schnitt er 2004 für Akins Film "Gegen die Wand" seinen ersten Kinotrailer, der bei den Produzenten sehr gut ankam, und er blieb bei dem Job. Fleischmann sagt: "Einen Trailer kann man gut mit einem ersten Date vergleichen. Da versucht man ja auch die Stärken in den Vordergrund zu rücken und eventuelle Schwächen, sagen wir mal, nicht zu intensiv zu kommunizieren."

Je nach Projekt steigt er manchmal schon in der Drehbuchphase ein und entwirft erste Konzepte, weil die Filmemacher so die Chance haben, extra Material für den Trailer zu drehen. Manche Trailer würden gleich nach den ersten Vorschlägen angenommen, bei anderen Projekten gibt es ein paar Dutzend Variationen, bis der Kunde sie abnickt. Was seine Aufgabe komplizierter gemacht hat in den letzten Jahren, ist die Tatsache, dass es durch die Digitalisierung immer mehr Filme gibt, die im Kino starten, und damit auch mehr Trailer: "Bei dieser Dauerbeschallung die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu gewinnen, wird immer schwerer."