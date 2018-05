28. Mai 2018, 18:52 Uhr Kino Filmfest schielt auf junges Publikum

Das Filmfest bleibt seiner Linie treu und veranstaltet erneut ein sogenanntes Jugend-Event, um auch Teenager für das Festival (28. Juni bis 7. Juli) zu begeistern. So hat am Freitag, 29. Juni, Aron Lehmanns Komödie "Das schönste Mädchen der Welt" Weltpremiere. Zahlreiche Darsteller und Produktionsmitglieder werden im Mathäser erwartet. Mit dabei seien die jungen Hauptdarsteller Luna Wedler, Aaron Hilmer und Damian Hardung, die renommierten Schauspielerinnen Anke Engelke und Heike Makatsch sowie die Youtube-Stars Julia Beautx und Jonas Ems, wie das Filmfest mitteilte. Karten von 1. Juni an, www.filmfest-muenchen.de.