13. Februar 2018, 18:55 Uhr Kino Erfrischendes für die Hauptstadt

Eine bierselige Hipster-Komödie und zweimal Franz Rogowski: Womit die Münchner Filmszene auf der Berlinale glänzen will

Von Josef Grübl, München/Berlin

Im Grunde genommen funktionieren Filmfestivals wie das Münchner Nachtleben: Vor den angesagten Läden ergo Festivals bilden sich lange Schlangen, doch die Türsteher sind streng und selektieren, am Ende kommen nur ein paar wenige rein. Das schafft Begehrlichkeiten, wie man derzeit wieder einmal in Berlin sehen kann. Dort beginnen am Donnerstag die 68. Internationalen Filmfestspiele. Das Festival hat Gäste aus aller Welt eingeladen, die Liste der Abgelehnten ist aber deutlich länger. Insgesamt ist das nationale Kino gut vertreten, allein im Wettbewerb laufen vier deutsche Produktionen.

Aus Bayern ist in dieser prestigeträchtigsten aller Reihen kein Film dabei, dafür spielt der Kammerspiele-Star Franz Rogowski in gleich zwei Wettbewerbsfilmen die Hauptrolle, in Christian Petzolds "Transit" und in Thomas Stubers "In den Gängen". Mit Rogowski kommt man derzeit scheinbar an jeder Festivaltür vorbei, er war im vergangenen Jahr unter anderem in Cannes und auf dem Filmfest München. Viel Festivalerfahrung hat auch Rupert Everett, der zwar nicht aus Bayern kommt, sein Regiedebüt aber zu großen Teilen in Oberfranken gedreht hat: In "The Happy Prince" erzählt er von den letzten Lebensjahren Oscar Wildes, der als Schauspieler bekannt gewordene Brite hat auch die Hauptrolle übernommen. Der Film ist eine europäische Koproduktion und wurde vom Film-Fernseh-Fonds Bayern gefördert (was auch die Frage beantwortet, warum er hier gedreht wurde). Erst vor wenigen Tagen hatte er auf dem Sundance Film Festival Weltpremiere. In Berlin läuft er im Rahmen einer Gala, bundesweit in die Kinos kommt er im Mai. Ebenfalls als Special ist Ulli Lommels Dokumentarfilm "America: Land Of The Freeks" zu sehen, als Hommage an den im Dezember verstorbenen Regisseur, der Mitglied der Fassbinder-Filmfamilie war und in den Siebzigern als eine der schillerndsten Figuren der Münchner Filmszene galt.

Die Retrospektive der Berlinale widmet sich dem Weimarer Kino, gezeigt wird auch der 1922 entstandene Stummfilm "Der Favorit der Königin" des bayerischen Regisseurs Franz Seitz senior. Das Orchester Jakobsplatz München begleitet die Wiederaufführung des restaurierten Stummfilms "Das alte Gesetz" (1923) im Friedrichstadtpalast musikalisch.

Die Talente von heute sieht man dagegen in der Reihe "Perspektive Deutsches Kino", darunter sind auch fünf Filme von Studenten oder Absolventen der Hochschule für Fernsehen und Film München (HFF). In Susan Gordanshekans Spielfilm "Die defekte Katze" geht es um eine arrangierte Ehe zwischen einer Frau aus Iran und einem Landsmann, der als Arzt in Deutschland lebt. Sie zieht zu ihm, er macht ihr Komplimente, so richtig funktionieren will das Ganze aber trotzdem nicht. Gedreht wurde in München, die Hauptdarstellerin Pegah Ferydoni ist auf der Berlinale auch als Moderatorin eines Fernseh- Kinomagazins unterwegs. Die HFF-Studentin Antje Beine präsentiert in Berlin ihren Kurzfilm "Kein sicherer Ort", darin geht es um ein Mädchen, das zwischen die Fronten des elterlichen Beziehungskriegs gerät. Auch zwei Münchner Dokumentarfilme haben eine Einladung in die begehrte Nachwuchsreihe bekommen: In Alexandra Wesolowskis "Impreza - Das Fest" gerät eine polnische Familienfeier ins Wanken, in Zita Erffas "The Best Thing You Can Do With Your Life" besucht die Filmemacherin ihren Bruder, der vor Jahren einer konservativen katholischen Ordensgemeinschaft beigetreten ist.

Der Frauenanteil ist dieses Jahr besonders hoch, von 14 Filmen der Reihe stammen acht von Regisseurinnen. Was herauskommt, wenn Männer und Frauen gemeinsam Regie führen, konnte man bereits 1971 sehen, damals hatte Ula Stöckls und Edgar Reitz' "Geschichten vom Kübelkind" Premiere auf der Berlinale. Der 22 Folgen umspannende Film um ein rotbestrumpftes, rebellisches Mädchen ist in einer digital restaurierten Fassung zu sehen. Begleitend dazu wird der 2017 entstandene Dokumentarfilm "Der Film verlässt das Kino: Vom Kübelkind-Experiment und anderen Utopien" aufgeführt. Dessen Regisseur Robert Fischer kennt man vom Filmfest München, dort hat er jahrelang das französisch- und englischsprachige Filmangebot mitausgewählt und präsentiert.

Damit war er auch eine Art Türsteher, womit es noch mal zurück ins Münchner Nachtleben geht, genauer gesagt zum fünften HFF-Film in der "Perspektive Deutsches Kino": Ben Brummer erzählt in seinem Spielfilmdebüt "Feierabendbier" von einem Barbesitzer, der zwar das lässigste Auto von allen fährt und junge Männer mit ironischen Bartkreationen als Freunde hat, ansonsten aber nicht viel hinkriegt im Leben. Ein Münchner Hipster-Film also im Hipster-Paradies Berlin: Auf die Reaktionen des Hauptstadtpublikums darf man gespannt sein. In den sozialen Medien geben sich die Macher schon mal betont unaufgeregt, ihr Film hat einen Verleih und läuft von März an bundesweit in den Kinos - sie bewerben ihn mit dem Spruch: "Der Film zum Bier".