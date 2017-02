28. Februar 2017, 13:56 Uhr Karneval Politischer Kampf zwischen Tusch und Alaaf

Peter Brings kommt mit seiner Musik bei den Jecken im Kölner Gürzenich gut an - seine politische Meinung will nicht jeder hören.









Die Band "Brings" ist im Karneval für Frohsinn zuständig. Doch dieses Jahr macht sie auch Stimmung gegen die AfD. Kann das gut gehen?

Von Larissa Holzki, Köln

Rot-weißes Tuch und das Stadtwappen mit den Dreikönigskronen schmücken die Brüstung des ersten Balkons, Weingläser glänzen auf den weißen Tafeln im runden Saal des Kölner Maritim-Hotels. Im Kühler liegt Chardonnay. Die Herren protzen in gebügelten Gardeuniformen und glucksen aus Clownskostümen, Frauen funkeln in Leopardenröckchen, Indianerfedern. Viele von ihnen hüpfen. Auf der Bühne steht die Band Brings: "Ich bin fromm, ich bin frei, ich bin voll, ich bin high", dröhnt Frontmann Peter Brings mit seiner dreckigen Stimme. Vor 16 Jahren hat die Rockband den Karneval wieder aufregend gemacht. Man tut wohl weder Sänger noch Publikum Unrecht, wenn man ihn als Sexsymbol der um-die-50-jährigen Frauen in Köln bezeichnet.

Brings ist aber auch ein Mensch, der sich politisch verantwortlich fühlt. Mitte Januar hätte er diesen Auftritt fast abgesagt - und alle anderen im Maritim auch. Beinahe jeden Abend mietet in den Wochen bis Aschermittwoch eine andere Karnevalsgesellschaft den großen Saal, um ihre Sitzung mit Büttenreden, Tanzmariechen und Livemusik zu feiern. Die Band in den rotkarierten Hosen bestellen sie als Highlight dazu. Nun aber soll in zwei Monaten die AfD hier ihren Parteitag abhalten. Und mit diesen Leuten will sich Peter Brings keine Bühne teilen. Auch nicht, wenn ein paar Wochen dazwischenliegen.

Deshalb hat die Band eine Bewegung angestoßen, die Musiker, Tanzgruppen, Büttenredner und Präsidenten von Karnevalsgesellschaften ergriffen hat: Subtile Botschaften und klare Statements dringen seither durch die Sitzungssäle. Provozieren Stornierungen. Gelangen in bundesweite Medien. Der Druck ist so groß, dass die Hotelkette künftig nicht mehr an die AfD vermieten will. Auf Twitter wettern AfD-Politiker deshalb gegen die Künstler. Der Karneval macht also jetzt Politik.

Und Politik ist anstrengend. Die Ledersitze im Bandbus von Brings sind zurückgekippt wie Liegestühle, das Licht ist schummrig. Peter Brings sitzt ganz hinten links und fummelt sich auf dem Weg ins Maritim die Verkabelung zwischen Pferdeschwänzchen und Hemdkragen durch - zum 182. Mal in sieben Wochen. Er hat Augenringe, reibt sich durch das Gesicht.

Diese Session hat noch mehr geschlaucht als sonst. Brings musste bei Musikerkollegen und Karnevalsoberen gegen Zweifel anreden: "Ich höre ständig, eine Demokratie muss die AfD ertragen, aber wenn Parteiführende sagen, wir sollen auf Frauen schießen und nicht mehr daran denken, dass Deutsche sechs Millionen Juden umgebracht haben, will ich das nicht ertragen", sagt er. Seine Band sieht das genauso.

"Heuchler" oder Helden? Die Kölner sind sich uneins

Viele Fans auch. Sie beglückwünschen die Band auf deren Facebookseite. Aber es gibt auch Kommentatoren, die die Bandmitglieder als "Heuchler" beschimpfen, weil sie nicht aufgeschrien hätten, als am Hauptbahnhof Frauen begrapscht worden seien, die ihnen "Überheblichkeit" und "politische Hetze" vorwerfen. Die Übergriffe in der Silvesternacht 2015 und die Einkesselung nordafrikanisch-stämmiger Männer zum vergangenen Jahreswechsel haben die Stadt gespalten. "Ich weiß, was sich die AfD hier abholen will. Die wollen Köln zum symbolischen Boden machen", sagt Peter Brings.

Brings werden in Köln gehört. Keine andere Musikgruppe im Karneval erreicht so eine breite Altersgruppe. Ihre Hits garantieren Sitzungsveranstaltern und Partyausrichtern den Ticketausverkauf. Auch neben und hinter der Bühne machen sich die Protagonisten Freunde. Sie begrüßen Ordner mit Namen, fragen Techniker, wie es ihnen geht und machen mit wartenden Fans noch ein zweites Foto, wenn das erste zu dunkel wird. Trotzdem ist die Band selbst überrascht, wieviele Menschen und Gruppen sich ihrer Initiative anschließen.

Bevor Brings an die Öffentlichkeit gegangen sind, haben sie die Kollegen von Bläck Fööss, Höhnern, Paveiern, Kasalla und Cat Ballou dazugeholt. Diese Bands bilden so etwas wie die Lobby der Musiker, die im Karneval dafür bezahlt werden, Frohsinn zu verbreiten. Als Zusammenschluss könnten diese Künstler dem Karneval die Tonspur ausschalten.

Tatsächlich gab es erst mal hitzige Diskussionen: Dürfen sie ihre politische Meinung rumposaunen? Ist Stimmungsmache gegen eine demokratische Partei legitim? Ist sie richtig? Hört das Publikum zwischen Tusch und Alaaf gut genug zu, um leise Kritik zu hören? Oder hilft nur ein Boykott, der viele Anhänger vergraulen könnte? Sind Leute, die sich rote Pappnasen aufsetzen und schunkeln wollen, überhaupt bereit, über Politik nachzudenken?