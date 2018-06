15. Juni 2018, 19:19 Uhr John Coltrane Andacht mit den Ohren

Vor Kurzem ist ein lange verschollenes Album des genialen Saxofonisten John Coltrane wieder aufgetaucht. Sein Sohn hat es jetzt im legendären Van Gelder Studio in New Jersey vorgestellt. Eine Pilgerfahrt.

Von Andrian Kreye und Christian Zaschke

Cormac Larkin, nach eigener Einschätzung Irlands einziger hauptberuflicher Jazzschreiber, hat seine Pilgerfahrt zur Präsentation einer Reliquie des Heiligen John Coltrane in Belfast begonnen. Das Wort "heilig" ist in diesem Zusammenhang vollkommen angemessen, schließlich gibt es sogar eine Kirche, die "Saint John Coltrane Church", die in der Musik Coltranes das Göttliche sucht und findet. Larkin also bestieg in Belfast ein Flugzeug und harrte sieben Stunden auf einem Mittelplatz direkt bei den Klos aus, was, wie er sagte, nicht optimal war, aber ...