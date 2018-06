12. Juni 2018, 18:58 Uhr Jazz Herbe Klanggewitter

Erinnerung an Esbjörn Svensson, der vor zehn Jahren beim Tauchen starb

Von Ralf Dombrowski

Man könnte spekulieren, wie sich das Klaviertrio weiter entwickelt hätte, wenn Esbjörn Svensson nicht am 14. Juni 2008 bei einem Tauchunfall ums Leben gekommen wäre. Schließlich hatten der Pianist und seine beiden Mitstreiter, der Kontrabassist Dan Berglund und der Schlagzeuger Magnus Öström, während des ersten Jahrzehnts ihrer Zusammenarbeit bereits einiges bewegt. Zwar gab es auch damals reichlich Konkurrenz, von den Altvorderen der Jarrett-Liga über Neoromantiker wie Brad Mehldau bis hin zu urbanen Hipstern der Dekonstruktion wie The Bad Plus. Esbjörn Svensson und sein Trio e.s.t. jedoch waren ihnen stets einen Schritt voraus. Denn den drei Schweden war die mit Bedeutung und Referenzen vollgepackte Geschichte des jazzenden Klaviertrios weitgehend gleichgültig.

Ihr Blick war auf die Gegenwart gerichtet, auf die Entwicklung von Klangenergie und innermusikalische Kommunikation, auf Bandsound und aus kontrollierter Ekstase wachsende melodische Finesse. Das war neu, denn es wurde mit dem Selbstverständnis einer Rockband vorgetragen. Der Sound pendelte zwischen kammermusikalischem Albumblatt und herbem Klanggewitter, erzeugt ohne elektronische Spielereien nur mit den Möglichkeiten der Instrumente. Insofern war e.s.t. 2008 mitten in einem Transformationsprozess, der sich von den noch vergleichsweise braven Anfängen hin zu wild hypnotischen Live-Momenten wie dem Hamburger Konzert 2006 und dem Album "Leucocyte" zwei Jahre später entwickelte, das vom sanften Blick des Kosmonauten bei "From Gagarin's Point Of View" (1999) nicht mehr viel übrig ließ. Man könnte also spekulieren, wie e.s.t. ihr Konzept weiter verschärft hätten, hin zu einer Art Kernschmelze des Kreativen.

Aber es ist müßig, der Prozess wurde brutal abgebrochen, und es bleibt nun Dokumentarfilmern wie David Tarrodi überlassen, aus den vorhandenen Bildern und den Erinnerungen von Zeitgenossen eine Hommage zu gestalten, die unter dem Titel "A Portrait Of Esbjörn Svensson" die Lebens- und Gedankenwelt des Pianisten aus dem mittelschwedischen Örtchen Skultuna skizziert. Tarrodi hat viele Wegbegleiter befragt, Menschen bei Plattenfirmen und Promoter, Musiker und Familie, Bewunderer und auch Kritiker, und daraus zum zehnten Todestag des Musikers eine dichte Dokumentation zusammengetragen, die am Donnerstag von 19 Uhr an im Einstein Kulturzentrum voraussichtlich gleich mehrfach gezeigt wird.

Zuvor wird der SZ-Autor Oliver Hochkeppel, der Esbjörn Svensson selbst bei verschiedenen Gelegenheiten getroffen hat, eine kurze Einführung geben. Und als musikalisches Ereignis kann man nebenan im Jazzclub Unterfahrt eine Premiere erleben, die eng mit der Geschichte von e.s.t. verknüpft ist. Denn unter dem Motto "Remembering Esbjörn Svensson" finden sich auf der Bühne drei Musiker ein, die Teile ihres Lebenswegs an der Seite des Pianisten verbracht haben. Zum einen sind es Dan Berglund und Magnus Öström, die sich während der vergangenen Jahre neben eigenen Projekten auch über andere Tributes wie der "e.s.t. Symphony" mit der Aufarbeitung des gemeinsamen musikalischen Bandnachlasses beschäftigt haben.

Zu ihnen gesellt sich der Gitarrist Ulf Wakenius, der einerseits zu den ersten gehörte, die sich künstlerisch mit eigenen Widmungen an Esbjörn Svensson zu Gehör meldeten, und der darüber hinaus einer der zentralen europäischen Jazzmusiker seiner Generation ist. Selbst mit Rockmusik groß geworden und später über seine Zeit an der Seite von Oscar Peterson in die hohen Weihen improvisatorischer Eloquenz eingeführt, ist Wakenius eine ausgezeichnete Wahl, um die ursprüngliche Trio-Idee von e.s.t. aus einer anderen Perspektive aufzunehmen. Denn auch er ist jemand, den das Bedürfnis umtreibt, die Grenzen seines Instruments ohne elektronische Hilfsmittel aus sich selbst heraus auszuloten. Um 21 Uhr werden sich Wakenius, Berglund und Öström auf die Bühne der Unterfahrt begeben und mit einem Link in die Vergangenheit den Blick auf die Gegenwart, auf die Zukunft richten. Das ergibt Sinn, auch im Geiste von e.s.t.