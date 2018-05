27. Mai 2018, 18:36 Uhr Jazz Die Zukunft entdecken

In der Unterfahrt spielen Studierende des Jazz Instituts

Von Oliver Hochkeppel

Hochschuljazz war einmal ein Schimpfwort. Doch in den USA werden seit Jahrzehnten namhafte Jazzer an Institutionen wie der Berklee School of Music ausgebildet, und auch nahezu alle wichtigen europäischen Jazzer kommen inzwischen von den Universitäten. Ein paar phänomenale Jahrgänge hatte zuletzt das Jazz Institut der Münchner Musikhochschule. Für die erfolgreiche, weil praxisbezogene Ausbildung stehen unter anderem die Prüfungskonzerte, die öffentlich stattfinden. Das Institut schickt seine besten Studenten dazu in die Unterfahrt - was die schon mal das Profigeschäft proben lässt ...