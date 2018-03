27. März 2018, 19:18 Uhr Jack White im Gespräch "Lange Haare haben und schreien genügt schon lange nicht mehr"

Jack White, 42, kommt aus Detroit und wohnt inzwischen in Nashville.

Seit seiner Zeit mit den White Stripes gilt Jack White als Erneuerer der Rockmusik. Im Interview erklärt er, warum der Blues so wichtig ist, was an Handys auf Konzerten nervt und warum er sich über jedes Tor des FC Bayern München freut.

Interview von Johannes Waechter

SZ-Magazin: Am 18. Juli 1953 erschien Elvis Presley im Sun-Studio in Memphis, Tennessee, um eine Aufnahme für seine Mutter zu machen. Er zahlte vier Dollar, sang zwei Balladen und nahm die vor Ort gepresste Platte gleich mit nach Hause. Vor zwei Jahren haben Sie dieses Einzelstück für 300 000 Dollar gekauft. Warum war es Ihnen so viel Geld wert?

Jack White: Wenn du Geld auf der Bank hast, versuchen die Leute ständig, dich dazu zu bringen, in etwas zu ...