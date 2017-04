22. April 2017, 10:43 Uhr Jack Nicholson wird 80 "Keine Sorge, ich sammel' das nachher alles wieder auf"

US-Schauspieler Jack Nicholson lacht bei der 78. Oscar-Verleihung am 05.03.2007 in Hollywood, USA. Er wird am 22. April 2017 80 Jahre alt.









Feedback

Anzeige

Jack Nicholson, Meister des Kinos, wird 80. Seine Lust an Expression und Rebellion macht seine Filme unvergesslich. Nun schlägt er noch einmal zu.

Von Tobias Kniebe

Nun will er also, in seiner möglicherweise letzten Filmrolle, der amerikanische Toni Erdmann werden. Das war die Nachricht von Anfang Februar, und sofort hat man sich dazu innerlich ein paar Bilder vorgestellt. Wie der große Jack Nicholson mit einem sehr guten Wein vor seinem Riesenfernseher sitzt, in seinem ewigen Junggesellen-Adlernest am Mulholland Drive, knapp unter dem Gipfelgrat der Hollywood Hills - einst auf Augenhöhe mit Warren Beatty und Marlon Brando, jetzt aber allein dort oben. Wie er die Oscarkandidaten-DVD von Maren Ades "Toni Erdmann" in seinen Player einlegt, denn er hat jetzt seinen eigenen Koch im Haus und geht fast nie mehr aus. Wie er sieht, was Peter Simonischek als Toni Erdmann in dem Film so alles anstellt; und wie ihn daraufhin wieder die Lust an der Schauspielerei packt, so schlagartig, kompulsiv, überwältigend, dass er sofort zum Telefonhörer greifen muss. So könnte es gewesen sein. Oder auch nicht.

Man spürt eine Lust an Expression und Rebellion, die unbezwingbar wird

Man stellt es sich jedenfalls so vor, wenn man einmal aus der Nähe erlebt hat, wie ungestüm und unerwartet die Gefühle aus diesem Mann herausbrechen können. Eine Suite im Berliner Regent Hotel im Jahr 2008, die der Reporter voll Ehrfurcht betritt - und in der er gleich auf einen Star in höchster Erregung trifft. Jack Nicholson tigert wie angestochen durch den sehr großen Raum, verflucht erst alle Hotels dieser Welt, dann alle Nichtraucher, schließlich schleudert er mit großer Geste vier Zigarrettenstummel einfach auf den cremefarbenen Flauschteppich. "Dies ist für alle Hotels, die keine Aschenbecher mehr haben!", ruft er erbost. Einmal tief durchatmen, dann arrangieren sich seine Gesichtszüge neu, von der Wut zum charmanten, nur allzu vertrauten Wolfsgrinsen: "Keine Sorge, ich sammel' das nachher alles wieder auf."

Vielleicht ist das im Kino Nicholsons größte Qualität - dass er immer wieder diese Momente des Unmittelbaren und Unberechenbaren geschaffen hat. Augenblicke, in denen seine Lust an Expression und Rebellion unbezwingbar wird, in denen er vom Skript abweicht, die Zügel loslässt, der Szene eine plötzliche Wendung in den Irrsinn gibt.

Anzeige

Wieso gackert er da plötzlich wie ein Huhn, als einziger Krawattenträger im Hippie-Roadmovie "Easy Rider"? Wieso fegt er, in einer spitzfindigen Diskussion mit einer Coffeeshop-Kellnerin in "Five Easy Pieces", plötzlich alle Gläser vom Tisch? Wieso fängt er als Joker in Tim Burtons "Batman" plötzlich das Tanzen an, und wieso imitiert er, mitten in einem Gangster-Wutausbruch in Martin Scorseses "The Departed", eine halbe Sekunde lang eine Ratte?