16. Februar 2018, 07:32 Uhr Song-Compilation "In den Neunzigern war die 'Bravo Hits' das, was heute das iPhone ist"

Heute erscheint die 100. Ausgabe der "Bravo Hits". Thomas Schenk hat die Reihe 1992 erfunden. Er erzählt, wo genau ihm die beste Idee seines Berufslebens kam.

Interview von Julian Dörr

Thomas Schenk arbeitete als Chef der Abteilung Strategic Marketing bei der Plattenfirma Warner. In Kooperation mit der Zeitschrift Bravo schuf er 1992 die Song-Compilation "Bravo Hits"- eine bis heute andauernde Erfolgsgeschichte. Schenk selbst ist seit 2013 im Ruhestand.

SZ: Herr Schenk, wie kamen Sie überhaupt auf die Idee mit der "Bravo Hits"?

Thomas Schenk: Eigentlich war das sehr geschäftlich gedacht. Ich war damals beim Musiklabel Warner der Chef des Strategic Marketing. Alle Konkurrenten - Universal, EMI, Sony - hatten damals solche Hit-Compilations: "Ronny's Pop Show", "Formel 1", "Larry's Smash Hits". Ich musste irgendwas machen, um dieses Geschäft nicht an uns vorüberziehen zu lassen. Es war also Januar, ich kam gerade aus dem Urlaub zurück, fuhr in Hamburg über die Lombardsbrücke und hörte die Radiowerbung von "Larry's Smash Hits". Da saß ich dann im Auto und habe mich gnadenlos bedauert. Ich habe darüber nachgedacht, wie gut Sony das mit "Larry's" gemacht hat. Eine Comic-Figur als Maskottchen, die in einem Comicstrip in der Bravo auftaucht. Und da hat's dann klick gemacht: Okay, ich mach "die Bravo zum Hören". Ich bin noch am selben Tag in den Flieger gestiegen, zur Redaktion nach München geflogen und hab den Deal gemacht.

Gab es damals Menschen, die Ihre Idee skeptisch sahen?

Naja, am Anfang gab es schon Leute - im Bravo-Haus wie bei uns - die jetzt nicht Feuer und Flamme waren. Konnte ja keiner wissen, dass das so groß wird. Mit der Nummer vier, glaub ich, oder der Nummer sechs, haben wir dann die eine Million geknackt. Die Mitbewerber wie "Ronny's Pop Show" und "Formel 1" sind in sich zusammengebrochen. Und wir wurden immer konkurrenzloser. Am Anfang aber haben die Bravo und die "Bravo Hits" aber noch gar nicht so gut harmoniert. In den Listen mit den Lieblingsplatten der Bravo ist die "Bravo Hits" damals nicht wirklich aufgetaucht.

Die Bravo-Leser haben also ein bisschen gebraucht, um sich an die "Bravo Hits" zu gewöhnen?

Ja, deshalb haben wir damals auch den Bravo-Schriftzug verändert, damit er nicht so sehr an das Logo der Zeitschrift erinnert. Daher kommt der Treppenschriftzug, der die Reihe bis heute ausmacht.

Die "Bravo Hits 2" aus dem Oktober 1992 steht bei Amazon für 84 Euro zum Verkauf. Die erste Ausgabe kommt bei Ebay auf über 100 Euro. Wie konnte diese Compilation so ein Sammlerstück werden?

In den Neunzigern war die "Bravo Hits" ja das, was heute das iPhone ist. Das Teil, das man unbedingt haben musste. Es ging nicht darum, dass man die "Bravo Hits" hatte, sondern wie schnell man sie hatte. Ein Karstadt in Essen hat damals extra um sieben Uhr früh geöffnet, damit die Schüler vor der Schule vorbeikommen konnten, um sie zu kaufen. Und diese Schüler sind älter geworden und manche von ihnen sammeln und denken an die Zeit damals zurück. Als Hype würde ich das aber nicht bezeichnen. Viele Leute sammeln irgendwas, ein paar davon halt die "Bravo Hits".

War die "Bravo Hits" der größte Erfolg Ihres Beruflebens?

Muss man zwangsläufig so sagen, ja. Weil nichts ist erfolgreicher als Erfolg. Damals ist uns das gar nicht aufgefallen. Wir haben einfach versucht, einen guten Job zu machen. Wir hatten aber auch ein gutes Marketing drum herum aufgebaut. Im Winter haben wir es zum Beispiel geschafft, dass es auf einigen Eisbahnen die "Bravo Hits"-Stunde gab, da wurde dann zum Schlittschuhlaufen die neuste "Bravo Hits" abgespielt.

Wie haben Sie die Songs eigentlich ausgewählt?

Letztendlich haben wir auf die Charts geguckt: Wer ist da oben? Außerdem lagen zwischen Abschluss der Titelliste und Veröffentlichung der CD immer sechs Wochen, weshalb wir auch Songs in Betracht gezogen haben, von denen wir annahmen, dass sie in diesen Wochen noch nach oben klettern würden.

Was macht einen Bravo-Hit aus?

Dass er ein Hit ist. Je näher er an der eins dran ist, desto mehr ist es ein Bravo-Hit.

Die "Bravo Hits" landet auch heute noch auf Platz eins der Charts. Im Zeitalter von Spotify und Musik-Streaming eigentlich eine Anomalie, oder?

Die Verkaufszahlen sind um ein Vielfaches niedriger als früher, weil der Markt für physische Tonträger kleiner geworden ist. Aber im Verhältnis gesehen sind das immer noch sehr gute Zahlen. Meines Erachtens wird es auch eine Zeit lang noch so weitergehen. Der Deutsche ist nach wie vor Jäger und Sammler. Er will das haptische Teil in der Hand haben, über die Jahreszahlen hinweg die ganzen Hits auflegen. Außerdem haben auch noch viele Leute einen CD-Player im Auto. Da steckt man die "Bravo Hits" auch ganz schnell und einfach rein.

