29. Dezember 2016, 03:22 Uhr Hollywood Carrie Fishers Mutter: US-Schauspielerin Debbie Reynolds gestorben









Die bekannte Sängerin und Schauspielerin überlebte ihre Tochter nur um einen Tag. Sie wurde 84 Jahre alt.

Die US-Schauspielerin Debbie Reynolds ist im Alter von 84 Jahren gestorben. Das berichten die US-Internetportale TMZ und Variety unter Berufung auf ihren Sohn Todd. Erst am Dienstag war Reynolds' Tochter Carrie Fisher mit 60 Jahren gestorben.

TMZ zufolge war Reynolds seit dem Tod ihrer Tochter zutiefst verstört. Demnach erlitt die 84-Jährige nun offenbar einen Schlaganfall. Sie war am Nachmittag in ein Krankenhaus in Los Angeles gebracht worden.

Reynolds wurde in den 1950ern und 1960ern mit Musical-Rollen in Hollywood-Filmen bekannt. An der Seite von Gene Kelly spielte sie 1952 im Musik- und Tanzfilm "Du sollst mein Glücksstern sein" mit, der vor allem durch die Tanznummer "Singin' in the Rain" weltberühmt wurde.

Für ihre Darstellung als Tochter on Bette Davis und Ernest Borgnine in "Mädchen ohne Mitgift" (1956) wurde sie mit dem National Board of Review Award ausgezeichnet. Den Gipfel ihrer Karriere erreichte sie als Titelfigur in dem Musical "Goldgräber-Molly" (1963), die ihr sowohl eine Nominierung für den Golden Globe als auch für den Oscar einbrachte.

1969 erhielt sie eine eigene TV-Show und trat in Musicals auf. Auf der Leinwand war sie erst 1992 wieder in einer Nebenrolle in "Bodyguard" an der Seite von Kevin Costner zu sehen. Danach wirkte sie unter anderem Oliver Stones Vietnamdrama "Zwischen Himmel und Hölle" (1993) und in der Gesellschaftskomödie "In & Out - Rosa wie die Liebe" (1997) mit.

"Sie wollte bei Carrie sein", zitiert das Magazin Variety ihren Sohn Todd Fisher.