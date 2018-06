Kaum etwas charakterisiert die Stunde Null im zerbombten Nachkriegsdeutschland stärker als die sogenannten Trümmerfrauen, die halfen, die Städte vom Schutt der durch Luftangriffe zerstörten Gebäude zu befreien. Die neuere Forschung spricht allerdings von einer gezielten Glorifizierung der Trümmerfrauen, die von der Schuld des Krieges ablenken sollte, den Nazi-Deutschland ausgelöst hatte. Viele Fotos sollen inszeniert worden sein. Die Trümmerfrauen waren auch keine deutsche Spezialität - es gab sie zum Beispiel auch in der Sowjetunion. Das ursprünglich in Schwarz-Weiß aufgenommene Bild zeigt russische Trümmerfrauen, die nach der Schlacht von Stalingrad im Jahr 1943 in der Stadt aufräumen. Vor allem die von Olga Schirnina kolorierten Kopftücher weisen auf die modischen Vorlieben der damaligen russischen Frauen hin.