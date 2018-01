23. Januar 2018, 05:20 Uhr Georg Baselitz in der Neuen Pinakothek Provokation in Grün









Die Graphische Sammlung ehrt Georg Baselitz zum 80. Geburtstag

Von Evelyn Vogel

So provokant leuchtend grün hat man den Vitrinengang der Graphischen Sammlung in der Pinakothek der Moderne noch nicht gesehen. Mit einem satten Wiesen-Grün wurden Flur und Schaukästen unterlegt. Grün wie die Natur. Grün wie die Blätter, die Georg Baselitz 1989 für das Künstlerbuch "Malelade" geschaffen hat. Ein Werk, das mit seinen 41 teils farbigen, teils schwarz-weißen Kaltnadelradierungen als eines der wichtigsten Künstlerbücher des 20. Jahrhunderts gilt und das 1991 bereits im Museum of Modern Art in New York ausgestellt wurde. ...