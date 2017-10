31. Oktober 2017, 08:31 Uhr Gedanken eines Verzweifelten Heimat ohne Halt

"Ich habe mich immer als Europäer gefühlt": Der Schauspieler Daniel Brühl, Sohn einer spanischen Mutter, in Barcelona.









Daniel Brühl kommt aus Barcelona, doch heute erkennt der Schauspieler seine Stadt kaum wieder. Separatisten geben den Ton an, Zwiespalt ersetzt Vertrautheit. Gedanken eines Verzweifelten über ein Katalonien in Aufruhr.

Protokoll von Javier Cáceres

Manchmal ist es schicksalhaft, was für einen Eindruck du von einer Stadt hast. Vor ein paar Wochen war ich nach langer Zeit wieder in Barcelona, mit meiner Frau; und es ist uns etwas Schreckliches passiert. Wir waren im Taxi auf dem Weg zu einem Konzert und wollten unterwegs noch rasch etwas in einer Apotheke im Born-Viertel holen, als plötzlich eine Frau nach einer Ambulanz schrie.

Dann habe ich zum ersten Mal einen toten Menschen gesehen.

Eine vielleicht siebzigjährige Frau, die ...