19. März 2018, 18:54 Uhr Führungswechsel Bernhard Grau leitet Hauptstaatsarchiv

Staffelholz-Übergabe im Bayerischen Hauptstaatsarchiv: Der bisherige Stellvertreter von Gerhard Hetzer hat am Montag seinen Chef abgelöst. Bernhard Grau, geboren 1963, hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München Geschichte und Rechtsgeschichte studiert und seine Dissertation zu Kurt Eisner geschrieben. Grau ist seit 1996 im staatlichen Archivdienst und war seit 2008 Stellvertreter der Generaldirektorin der Staatlichen Archive Bayerns, Margit Ksoll-Marcon. Das Bayerische Hauptstaatsarchiv hat rund 110 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist aufgrund des Umfangs seiner Bestände das größte Archiv in Bayern und eines der größten Urkundenarchive Europas. Zu seinen Aufgaben gehören auch die Sicherungs- und Schutzverfilmung sowie Restaurierung und Konservierung.