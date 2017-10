24. Oktober 2017, 16:43 Uhr Französische Schriftstellerin "Wenn ich nach Paris komme, lache ich sofort"









Wie lebt es sich als französische Autorin in Deutschland? Pascale Hugues über das deutsch-französische Verhältnis und warum sie als Nicht-Deutsche das Wort Heimat richtig genießen kann.

Interview von Anna Reuß, Frankfurt

Pascale Hugues kam 1989 als Korrespondentin der Zeitung Libération nach Deutschland und man kann sagen, sie lebt in beiden Welten. In "Deutschland à la française" schreibt sie über ihr "Adoptivland" Deutschland. Das Gespräch fand auf der Frankfurter Buchmesse statt.

SZ: Frau Hugues, wo ist Ihre Heimat, in Frankreich oder Deutschland?

Pascale Hugues: Oh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich lebe von Geburt an zwischen beiden Ländern, ich bin im Elsass geboren. Das ist spannend, aber manchmal auch schmerzlich, weil man nie richtig weiß, woher man kommt. Auf der anderen Seite ist es eine große Bereicherung, zwischen den Kulturen zu schaukeln.

Eines der Wörter, für die es im Französischen keine richtige Übersetzung gibt, ist Heimat. Ein Begriff, der in Deutschland auch immer wieder von der Politik instrumentalisiert wird. Wie würden Sie dem Franzosen Heimat beschreiben?

Ich würde sagen, der Ort, woher man kommt. Es kann auch eine Sprache oder eine Familie oder ein Freundeskreis sein. Das ist ein sehr schöner Begriff, der natürlich in Deutschland verpönt ist. Aber da ich nicht Deutsche bin, kann ich das Wort richtig genießen.

Als Thomas Mann in die USA emigrierte, sagte er: "Wo ich bin, ist Deutschland." Können Sie auch über sich sagen: "Wo ich bin, ist Frankreich?"

In meiner Küche ist auf jeden Fall Frankreich. In der Sprache auch, ich schreibe auf Französisch und spreche mit meiner Familie Französisch. Auch der Humor ist ein ganz anderer in unseren beiden Ländern.

Humor kann man also nicht lernen?

Man lernt ihn mit den Jahren kennen, aber das ist etwas, das ganz tief in einem drin ist. Wenn ich nach Paris komme, lache ich sofort. Das ist mein Humor. Da bleibt man seinem Ursprungsland sehr verbunden.

Woran merken Sie, dass Sie ein wenig deutsch geworden sind?

An vielen Dingen. Wenn ich nach Frankreich komme, wo ich so lange schon nicht mehr lebe, ist vieles anders und ein wenig fremd. Man gehört nicht mehr dazu. Diese Distanz ist aber gut, wenn man wie ich beobachtet und schreibt. Sie erlaubt einen frischen Blick.

In Frankreich gibt es eine Quote für französische Lieder im Radio. Hierzulande unvorstellbar. Auf welche Weise gehen unsere Nationen unterschiedlich mit Patriotismus um?

Das hat nichts mit Patriotismus, sondern mit Kultur zu tun. Ich bin immer verblüfft, dass die deutschen Liedermacher immer auf Englisch singen. In Frankreich gibt es eine junge und dynamische Chanson-Kultur. Das finde ich wunderbar! Vielleicht muss man eine Sprache ein wenig schützen vor der Invasion des Englischen.

In Frankreich gibt es seit 1975 das "Loi Toubon", ein Gesetz, das der "Aufrechterhaltung der französischen Sprache zwecks Zementierung der nationalen Einheit" dient. In Deutschland verwenden wir hingegen Begriffe wie Beamer und Basecap ohne lange nachzudenken. Wie sehr nerven Sie diese Anglizismen?

In der Alltagssprache stört es mich überhaupt nicht, aber in der Musik. Vielleicht wollen die Franzosen mit diesem Verbot maskieren, dass sie so schlecht in Fremdsprachen sind. Wir haben mit Emmanuel Macron den ersten Präsidenten, der Englisch sprechen kann.

Warum sind die Eigenarten des deutsch-französischen Zusammenlebens so interessant? Der Fernsehsender Arte widmet dem Thema mit Karambolage eine wöchentliche Fernsehsendung.

Vielleicht liegt es daran, dass wir so nah beieinander sind und an unserer langen und sehr harten Geschichte. Die Franzosen schauen ständig nach Deutschland und auf den wirtschaftlichen Erfolg. Das bewundern und beneiden sie. Und es gibt eine regelrechte Merkel-Mania in Frankreich. Merkel ist alles, was unsere Politiker nicht sind: ehrlich, bescheiden, sie hat keine Affären jeglicher Natur, sie ist nicht korrupt. Auf der anderen Seite bewundern auch die Deutschen die Franzosen. Ich höre ständig Lob für Macron. Er sei gebildet, er könne reden, er habe eine Vision.