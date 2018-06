1. Juni 2018, 19:02 Uhr Filmtipp des Tages Zwischen zwei Welten

"Was werden die Leute sagen" von Regisseurin Iram Haq

(Foto: Pandora Film)

"Ich will doch nur das Beste für dich", sagt Nishas Vater sanft, versöhnlich, den Augenkontakt mit seiner Tochter suchend. Nur widerwillig hebt diese den Kopf und erwidert den Blick, der preisgibt, dass "das Beste" in der Welt des Vaters nicht das Beste in ihren Augen ist. Die Szene stammt aus dem Film "Was werden die Leute sagen" von der Regisseurin Iram Haq, die die Geschichte der fünfzehnjährigen Nisha erzählt, die zwischen zwei Kulturen und Wertesystemen aufwächst. Zuhause gehorcht sie den Traditionen und strikten Regeln ihrer pakistanischen Familie. In der Schule und mit ihren Freunden verhält sie sich wie ein normaler norwegischer Teenager. Als ihr Vater herausfindet, dass Nisha einen Freund hat, kollidieren die beiden Welten. Nishas Vater packt ihre Sachen und bringt sie nach Pakistan zu Verwandten. Allein in diesem Land, das ihr in so vielerlei Hinsicht fremd ist, hat Nisha Angst. Erst nach und nach beginnt sie, das Land und die Kultur ihrer Familie zu entdecken.

