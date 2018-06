5. Juni 2018, 18:54 Uhr Filmtipp des Tages Reise zu sich selbst

Das Roadmovie "Camino a La Paz" erzählt von zwei ungleichen Charakteren, die auf der Reise zu sich selbst finden

Behutsam folgt Sebastián (Rodrigo de La Serna) mit dem Zeigefinger der roten Linie auf der Karte. In Wirklichkeit kann ihn nichts auf die 3000 Kilometer lange Reise von Buenos Aires in Argentinien nach La Paz in Bolivien vorbereiten. Den Job als Chauffeur hat der 35-Jährige, der etwas ziellos im Leben steht, angenommen, weil er das Geld braucht und sonst nichts findet. Sein Kunde ist Jalil (Ernesto Suárez), ein alter Moslem, der zu einer letzten großen Reise aufbricht, um seinen Bruder zu besuchen. Dass Sebastián fünf Mal am Tag anhalten soll, weil Jalil seinen Teppich gen Mekka ausrollen und beten muss, ahnt er nicht. Auch nicht, wohin der Trip ihn eigentlich führen wird. Das Roadmovie "Camino a La Paz" erzählt von zwei ungleichen Charakteren, die auf der Reise zueinander und zu sich selbst finden.

Camino a La Paz, Regie: Francisco Varone