3. Juni 2018, 18:53 Uhr Filmtipp des Tages Kleiner Mensch, große Natur

Extremsportler, die an die eigenen Grenzen und darüber hinaus gehen, stehen im Mittelpunkt beim Programm der "European Outdoor Film Tour"

Ein eigenartiges Gefühl: Wenn der Anblick der bloßen Natur einen überwältigt, erscheint das, was wir sehen, zugleich surreal wie hyperreal. Gleichzeitig wird das eigene Leben an den Grenzen der uns bekannten Welt auf einen Schlag spürbar. Beim Programm der "European Outdoor Film Tour" stehen Extremsportler im Fokus, die an die eigenen Grenzen und darüber hinaus gehen, auf ihrer rastlosen Suche nach dem belebenden Kick. Mit einem selbstgebauten Kanu auf dem Amazonas den Dschungel Ecuadors erfahren ("Dug Out", ), mit Skiern jenseits vorgefertigter Pisten in die Tiefe brettern ("Ice Call"), mit dem Kajak einen eiskalten Wasserfall hinunterstürzen ("Into Twin Galaxies"), oder ein alpines Abenteuer am Kangchendzönga in Asien erleben ("La Congenialità") - die Reisen, die diese mutigen Menschen auf sich nehmen, sind im wahrsten Sinne das Ziel und liefern den Stoff, aus dem große Geschichten gestrickt sind. Am besten wirkt das zweistündige Kurzfilmprogramm auf einer Leinwand im Freien: Beim "Kino, Mond & Sterne" im Westpark macht die "European Outdoor Film Tour" in diesem Sommer mehrmals Station.

European Outdoor Film Tour, Open-Air-Programm beim "Kino, Mond & Sterne" im Westpark, Seebühne, Montag, 4. Juni, 21.30 Uhr, Montag, 9. Juli, 21.15 Uhr, Montag, 30. Juli, 21.15 Uhr, und Dienstag, 21. August, 21 Uhr, Infos unter www.eoft.eu und www.kino-mond-sterne.de