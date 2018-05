31. Mai 2018, 18:36 Uhr Filmtipp des Tages Ein bisschen Glück

Der Schwabinger Dokumentarfilmer Wolfgang Ettlich hat sich für sein jüngstes Projekt näher mit dem Kosmos der Straßenzeitung "Biss" beschäftigt

Jeder Münchner kennt sie, doch kennen wir sie wirklich? Seit bald 25 Jahren gibt es die Straßenzeitung Biss, die von - daher der Name - Bürgern in sozialen Schwierigkeiten verkauft wird. Der Schwabinger Dokumentarfilmer Wolfgang Ettlich hat sich für sein jüngstes Projekt näher mit dem Biss-Kosmos beschäftigt: In seiner Langzeitbeobachtung begleitet er mehrere Verkäufer (Kamera: Hans Albrecht Lusznat), hört ihnen zu, taucht ein in ihre Lebenswege von der Arbeits- und Obdachlosigkeit in die Berufstätigkeit. "Wie neu geboren" fühle sich Andrea an ihrem ersten Tag als Festangestellte bei der Zeitung. Und dass das Engagement dort auch langfristig Perspektive hat, beweist Tibor Adamec am Ende des Films. "Er ist einer der ersten Biss-Verkäufer und seit 20 Jahren fest angestellt", erzählt Ettlich aus dem Off. "Heute wird er 80 Jahre alt." Sein Dokumentarfilm, der kürzlich beim Dok-Fest München Premiere hatte, punktet in erster Linie durch große Empathie; der Regisseur nimmt seine Protagonisten ernst und zeigt, mit welchen Schwierigkeiten sie Tag für Tag zu kämpfen haben.

Biss und die Angst vorm Fliegen, D 2017, Regie: Wolfgang Ettlich, Fr., 1. Juni, 20 Uhr, Heppel & Ettlich, Feilitzschstr. 12, ☎ 38 88 78 20