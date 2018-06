7. Juni 2018, 19:00 Uhr Filmtipp des Tages Die Wege des Herrn

Ihre Aufgabe ist es, eine Botschaft zu überbringen. Das Reich Christi wird kommen, wenn wir nach seinem Ideal der Liebe leben. Die Legionäre Christi sind eine erzkonservative Ordensgemeinschaft innerhalb der römisch-katholischen Kirche, die vor allem wegen sexueller Übergriffe in der Vergangenheit kritisiert wurde. In "Die Temperatur des Willens" begleitet der Regisseur Peter Baranowski seinen Bruder Pater Martin, selbst Legionär, bei dessen Arbeit. Dabei gelingen ihm Einblicke in die ursprüngliche Idee des Ordens.

Die Temperatur des Willens, Regie: Peter Baranowski, Filmvorführung und Regiegespräch, Freitag, 8. Juni, 19 Uhr, Neues Maxim, Landshuter Allee 33; läuft auch im Werkstattkino