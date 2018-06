18. Juni 2018, 18:40 Uhr Filmtipp des Tages Dem Glücksspiel verfallen

Mit dem Film Fantasten zeigt ein dänischer Regisseur den Menschen in der Krise

Das Filmfestival "Nordlichter" möchte beweisen, dass Skandinavien auch andere filmische Leistungen hervorbringt, als nur Thriller und Krimiserien. Allerdings werden trotzdem gerne Themen behandelt, über die eigentlich niemand sprechen möchte: Einsamkeit, Arbeitslosigkeit, Verlust, Spielsucht. An Letzterem leidet der alleinerziehende Claus (Dejan Cukic), der in seinem bürgerlichen Leben als Autohändler arbeitet und nachts dem Rausch des Glücksspiels verfällt. Dabei zieht er seinen 19-jährigen Sohn Silas (Oscar Dyekjær Giese) mit in eine Szene, die nicht ganz ungefährlich ist. Mit dem Film "Fantasten" möchte der dänische Regisseur Christian Dyekjær den Menschen in der Krise zeigen. Ein Thema, das omnipräsent zu sein scheint.

Fantasten; Regie: Christian Dyekjær, OmU, Di., 19. Juni, 19 Uhr, Arena Filmtheater; das Festival "Nordlichter" läuft dort bis Freitag, 22. Juni