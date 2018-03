13. März 2018, 18:59 Uhr Filmtipp des Tages Das Böse im Blick

Das Werkstattkino in der Fraunhoferstraße zeigt den indischen Thriller "Psycho Raman". Eine Hetzjagd durch die Mega-Metropole Mumbai führt den Zuschauer hinab zu menschlichen Abgründen. Nichts für schwache Nerven

Dieser Thriller, der sich auch als Kritik an der Gewalt und den menschlichen Abgründen in der indischen Gesellschaft verstehen lässt, ist nichts für schwache Nerven. Ein wahnsinniger Serienkiller und ein drogenabhängiger, gewalttätiger Polizist stehen sich im moralischen Morast Mumbais in ihrer Mordlust gegenüber und beginnen eine Hetzjagd auf den jeweils anderen. Der Ermittler zeigt sich immer faszinierter von den Taten des Verbrechers; der Verbrecher ist zunehmend besessen vom Ermittler, den er für einen Doppelgänger hält. Und so stehen sich die Kontrahenten in Anurag Kashyaps Film "Psycho Raman" schließlich gegenüber.

Psycho Raman, Indien 2016, Regie: Anurag Kashyap, Mittwoch, 14. März, 20.15 Uhr, Werkstattkino, Fraunhoferstraße 9, ☎ 260 72 50