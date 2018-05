23. Mai 2018, 18:40 Uhr Filmfest Emma Thompson zu Gast in München

Das Programm zum 36. Filmfest formt sich, und der erste große Name steht bereits fest: Die britische Oscar-Preisträgerin Emma Thompson ("Wiedersehen in Howards End", "Sinn und Sinnlichkeit") wird in München mit dem Cine-Merit-Award ausgezeichnet, einem der wichtigsten Preise. Wie die Veranstalter des Festivals (28. Juni bis 7. Juli) mitteilten, präsentiere die 59 Jahre alte Schauspielerin, Produzentin und Drehbuchautorin ihre neue Literaturverfilmung "Kindeswohl" und begegne dem Publikum bei einem Gespräch im Gasteig. "Mit Emma Thompson begrüßen wir eine grandiose Schauspielerin auf dem Filmfest, die nicht nur unheimlich humorbegabt, sondern auch sehr modern und emanzipiert ist", sagt die Filmfest-Chefin Diana Iljine. Das komplette Programm wird am 11. Juni unter filmfest-muenchen.de veröffentlicht, der Vorverkauf startet am 18. Juni.