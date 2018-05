28. Mai 2018, 18:52 Uhr Festival Spätbarock mit allen Sinnen

In Würzburg hat das Mozartfest begonnen, das älteste in Deutschland. Bis Ende Juni finden unter dem Motto "Aufklärung, Klärung, Verklärung" mehr als 60 Konzerte statt

Von Michael Stallknecht

Zu Würzburg haben wir unsern theuern Magen mit Kaffee gestärkt", schrieb Wolfgang Amadé Mozart an seine Gattin, "eine schöne prächtige Stadt." Aufgetreten ist er in der Stadt am Main nie. Dennoch findet hier seit 1921 das Mozartfest statt, das als das älteste der Festivals für den Komponisten gelten darf. Von einer "geistigen Wahlverwandtschaft" spricht Intendantin Evelyn Meining, die vor allem aus der Beziehung zwischen Mozarts Musik und der Architektur des zentralen Spielortes entstehe. Schließlich war die großartige spätbarocke Residenz noch ...