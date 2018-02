3. Februar 2018, 21:40 Uhr Fernsehen Schauspieler Rolf Zacher ist tot









Wie seine Lebensgefährtin bestätigt, ist der Fernsehstar "friedlich gestorben". Er wurde 76 Jahre alt.

Rolf Zacher ist tot. Wie seine Lebensgefährtin Carola Blendermann bestätigte, ist der Schauspieler und Musiker am Samstagmorgen "friedlich gestorben". Die Verabschiedung werde im privaten Kreise stattfinden. Zacher, der 76 Jahre alt wurde, lebte seit etwa einem Jahr in einem Hamburger Pflegeheim. Zuerst hatte das "Westfalen-Blatt" über den Todesfall berichtet.

Zacher hat in mehr als 200 deutschen Fernsehfilmen und Serien gespielt. Mit der Rolle des Kleinganoven Henry in "Endstation Freiheit" (1980) wurde der gebürtige Berliner einem größeren Publikum bekannt und erhielt für diesen Film zwei Jahre später den Bundesfilmpreis in Gold. 2009 wirkte Zacher in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" mit. Er war außerdem Synchronsprecher für Robert de Niro und Nicolas Cage. 2016 hatte Zacher seinen letzten großen TV-Auftritt: Er nahm an der RTL-Show "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" teil, verließ das Dschungelcamp aber nach wenigen Tagen mit gesundheitlichen Problemen.

Der spätere Fernsehstar machte erst eine Konditorlehre, wurde danach Rock 'n' Roll-Tänzer und wirkte in den frühen Sechzigerjahren in seinen ersten Filmen mit. Er brillierte als Charakterdarsteller, spielte aber oft auch die Rolle des Ganoven, Zuhälters oder der Witzfigur. Später rutschte Zacher in eine Drogensucht, vor einigen Jahren machte die Bild-Zeitung seine großen finanziellen Probleme öffentlich. Zacher hinterlässt eine 45-jährige Tochter.