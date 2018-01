24. Januar 2018, 19:55 Uhr "Fack Ju Göhte" vor Gericht Auf keinen Fall wehtun!









Politische Korrektheit ist wirklich nicht einfach dieser Tage. Erst soll ein Gedicht von einer Wand entfernt werden. Und nun ist "Fack Ju Göhte" einem EU-Gericht zu vulgär.

Glosse von Alex Rühle

Eine dringende Warnung vorab: Hier wird gleich eine außergewöhnlich scheußliche Wendung zu lesen sein. Wenn Sie also ein eher luftiges Seelenkleid tragen, biegen Sie bitte jetzt scharf aus diesem Text ab, vielleicht gleich auf das informative Interview zu dem Film "Three Billboards", der an diesem Donnerstag in die Kinos kommt. Wobei, nein, extra für Sie noch mal probegelesen, das ist ja dermaßen unschön und ruppig alles, der Regisseur deutet in dem Interview an, dass eine Frau mit einem Zahnbohrer jemand anderem wehtut, also lesen Sie das besser auch nicht. Vielleicht was mit Literatur? Es gäbe da eine sprachlich wie inhaltlich wunderbare Rezension über literarische Deutschlandreisen. Wie auch immer, Sie müssen langsam wirklich aufhören mit der Lektüre, weil jetzt gleich diese schockierende Wendung auftaucht.

Nein, wir bringen es einfach noch nicht übers Herz. Vielleicht sind wir auch gerade nur etwas angegriffen und zugleich im Kopfschüttelmodus, weil ja gestern die Berliner Alice-Salomon-Hochschule beschlossen hat, ein Gedicht von Eugen Gomringer zu übermalen, und wir uns seither fragen, ob langsam alle verrückt werden. Das Gedicht lautet auf Deutsch so:

Alleen

Alleen und Blumen

Blumen

Blumen und Frauen

Alleen

Alleen und Frauen

Alleen und Blumen und Frauen

und ein Bewunderer

Wer nun sagt, man könne ein Gedicht doch nicht mit einem Filmtitel vergleichen, hat sicherlich recht; mittlerweile haben ja ohnehin alle dauernd recht. Andererseits: Goethe. Um den geht es hier nämlich. Der hat ja viele Gedichte geschrieben. Unter anderem das "Heidenröslein", in dem eine junge Frau einfach mit einer Blume verglichen wird, weshalb wir inständig hoffen, dass diese Schmuddellyrik bald überschrieben wird.

Besagter Goethe ist aber auch Teil eines Filmtitels. Und damit jetzt zu unserer Wendung, verbunden mit der Hoffnung, dass mittlerweile nurmehr die wirklich Hartgesottenen unter unseren Leserinnen und Lesern übrig sind und alle anderen in freundlichere Lesegewässer davongesegelt sind. Es ist nämlich so: Der Filmtitel "Fack Ju Göhte" kann nicht als Wortmarke geschützt werden. Das entschied soeben das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union (EuG) in Luxemburg. Begründung: Die Wendung "fuck you" ist zu vulgär und könnte Verbraucher schockieren. Es wird deshalb vorerst keine Merchandisingprodukte unter dieser Marke geben. Das EU-Markenamt EUIPO im spanischen Alicante lehnte dies bereits 2015 ab. Die angemeldete Marke verstoße gegen die guten Sitten, so die damalige Begründung. Dagegen klagt Constantin-Film. In erster Instanz wies nun das EuG die Klage ab. Der Umstand, dass die drei "Fack Ju Göhte"-Filme von Millionen Menschen gesehen worden seien, bedeute nicht, dass Verbraucher von dem Titel als Marke nicht schockiert sein könnten. Constantin will nun unbestätigten Gerüchten zufolge die folgenden Teile umbenennen in "Ich finde den Dichter J. W. von Goethe eher so mittel 4" und "Schiller ist hingegen sehr, sehr gut, insbesondere seine Balladen 5".