5. März 2017, 08:53 Uhr Erdoğan-Film Tayyip überstrahlt sie alle









Feedback

Anzeige

Der türkische Film "Reis" zeigt den jungen Erdoğan als Heiligen. Bei der Premiere in München kommen seine deutsch-türkischen Fans dennoch nicht auf ihre Kosten.

Von Christiane Schlötzer

Zwei Minister ausgeladen, die deutsche Willkommenskultur in Scherben, von Gaggenau bis Köln. Aber nun ist er ja da, "Reis", der Chef, der Boss. "Reis" heißt der Film des türkischen Regisseurs Hüdaverdi Yavuz, und gemeint ist: Recep Tayyip Erdoğan. Auch wenn Reha Beyoğlu ihn spielt. Auftritt in München, Mathäser Filmpalast: keine Fahnen, keine Trillerpfeifen. Im Saal verlischt das Licht, und auf der Leinwand taucht das Istanbul der Sechzigerjahre auf, eine Welt in Pastell und Ocker, Holzhäuser und krumme Gassen, eine Teestube für Männer, natürlich ohne Frauen. Rau geht es hier zu, im Hafenviertel Kasımpaşa, aber nur so rau, dass es noch familientauglich ist. Vorstadtkicker kriegen Prügel, wenn sie keine Tore schießen, Männer mit dubiosen Geschäften fahren in amerikanischen Autos umher.

Erdoğan der Kümmerer, der eigenhändig einen Hund aus einem Brunnen rettet

Die richtig Bösen aber sind die Söhne der Reichen, die sich auf der Suche nach Vergnügungen ins Armeleuteviertel verirren, wo schon der Retter aus aller Not mitten unter den Sündern und vom Weg Abgekommenen heranwächst: Tayyip überstrahlt sie alle. Der Imam sieht ein "Leuchten" in den Augen des Jungen, der früh die anderen das Beten lehrt. In "Reis" wird Erdoğans Kindheit wie die eines Propheten erzählt, eines Mannes mit frühester Berufung. Man erfährt, dass ihn schon seine Altersgenossen mit dem Ehrentitel "Reis" belegten, als Anführer einer "Bande", einer Gang der guten Jungs, die den Armen hilft und mit dem Straßenverkauf von Sesamkringeln ihr Geld verdient. Wenn Tayyip, das Kind, gegen die Regeln seines strengen Vaters verstößt, dann nur, um etwas Uneigennütziges zu tun.

Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Erdoğan, der es aus einfachen Verhältnissen zu viel bringen wird, steht für das Volk, für unten gegen oben. Richter, Bauherrn, traditionelle, republikanische Politiker - alle sind korrupt im alten Istanbul. Der Elite sind die Gesetze egal, die des Staates und die der Religion sowieso. Der Film erzählt das durchaus korrekt, das Land war reif für einen Populisten und Charismatiker, der die Wut und die Wünsche nach Teilhabe an Macht und Reichtum bündelt. Die Geschichte wird auf wenige Szenen verdichtet, springt zwischen Kindheit und den Neunzigern. Und immer bleibt Erdoğan der Kümmerer, der eigenhändig einen Hund aus einem Brunnen rettet.

Anzeige

Als nach zwei Stunden das Licht angeht, ist der Beifall matt, hebt zweimal an und ebbt gleich wieder ab. Das Publikum ist zu 90 Prozent jung, viele Lederjacken, wenige Kopftücher - und es ist mehrheitlich enttäuscht. Zu viel Nostalgie, aseptisch, trocken, nichts Privates, so die einhellige Meinung. Und den "Übervater", den die Generation Erdoğan nun seit fast 15 Jahren kennt, auch wenn sie in Deutschland lebt und türkische Medien konsumiert, spart die Regie ganz aus: Erdoğan als Premier und Präsident, Erdoğan ab 2003. Der Mann, der die Türkei umgekrempelt hat wie vor ihm seit Atatürk kein Zweiter, der Anatolien mit Autobahnen durchpflügt, der Sultan der Superlative, der so viele Türken stolz macht, auch wenn viele Europäer das nicht verstehen. Dieser Erdoğan fehlt im Film. Auch der, der Journalisten ins Gefängnis werfen lässt, und gewählte Politiker der kurdischen Partei ebenfalls.

Der Regisseur hat sich um all dies nicht gekümmert, sein "Reis" ist der Held, der Kraft aus der Opferrolle schöpft. Ein kurzer Gefängnisaufenthalt 1999 wegen Verlesung eines aufrührerisch anmutenden Gedichts wird ihm zur Initiation. Nach seiner Verurteilung ist Erdoğan das bekannteste türkische Justizopfer. Wie bei anderen frommen Aufsteigern der Region, vor allem den Islamisten, gibt die Haft das Startsignal für Erdoğans eigentliche politische Karriere. So endet der Film folgerichtig mit Erdoğans triumphalem Einzug hinter Gefängnismauern. Damit aber kommt das Epos exakt im Hier und Jetzt an.

Viele Türken sehen Erdoğan und die Türkei heute wieder als Opfer - weil türkische Minister in Deutschland nicht erwünscht sind, aber Erdoğan-Gegner, Journalisten und Akademiker zum Beispiel, in Deutschland Aufnahme finden. In den kontrollierten türkischen Regierungsmedien liest sich das so: "Nie da gewesene Arroganz", "ideologische Berliner Mauer". Im Kino klingt es ähnlich. Stimmen aus dem Publikum: "Deutschland will nicht, dass die Türkei stark wird. Die deutschen Medien sind schuld. Es gibt eine zionistische Verschwörung gegen die Türkei."

Regisseur Yavuz wollte, wie er sagt, keinen politischen Film machen. Eigentlich sollte "Reis" schon 2016 fertig werden. Dann aber wurde beschlossen, ihn in Istanbul am 26. Februar uraufzuführen, an Erdoğans 63. Geburtstag. Jetzt kommt der Film überall dorthin, wo Türken in Europa bis 16. April für die neue Verfassung stimmen können, die Erdoğan noch mächtiger machen soll, in Holland und Belgien, Österreich und Italien, Frankreich und Dänemark. Da muss Erdoğan selbst gar nicht mehr anreisen.