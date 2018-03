20. März 2018, 20:23 Uhr Ekaterina Degot im Interview Volksfronten

Die neue Intendantin des Festivals "Steirischer Herbst" in Graz will den Rechtsruck in Österreich zum Thema machen.

Interview von Catrin Lorch

Während in Österreich ein ganzes Land sich politisch neu sortiert, hat der "Steirische Herbst", ein großes Kunstfestival, das in Graz beheimatet ist, im vergangenen Jahr eine neue Intendantin berufen. Die aus Russland stammende Ekaterina Degot stellt in diesen Tagen ihr Programm für die erste Ausgabe ihres Festivals vor, die im September Premiere haben wird. Unübersehbar ist jetzt schon der Stellenwert, den politische Kunst künftig haben wird.

SZ: In dem Programm ist ein deutlich interdisziplinärer Ansatz sichtbar, es gibt vor ...