30. Dezember 2017, 14:31 Uhr Ein Bild und seine Geschichte Das "Große Tier 666" alias Aleister Crowley









Feedback

Im Dezember vor 70 Jahren starb Aleister Crowley, eine der merkwürdigsten und schillerndsten Gestalten des 20. Jahrhunderts. Der Brite war Künstler, Okkultist, Sexualmagier - und sah in Hitler seinen Vollstrecker.

Von Joshua Beer

Ein Bild und seine Geschichte SZ.de zeigt in loser Folge jeweils ein besonderes Foto aus den vergangenen 150 Jahren. Hinter manchen Aufnahmen steckt eine konkrete Geschichte, andere Bilder stehen exemplarisch für historische Begebenheiten und Zeitumstände. Übersicht der bisher erschienenen Texte

Unweit der malerischen Ortschaft Cefalù auf Sizilien steht zwischen Olivenhainen eine alte, verfallene Villa. Es ist ein an sich unscheinbarer, einstöckiger Bau, von dessen Wänden weiße Farbe blättert. Wären da nicht die aufgesprühten satanischen Symbole, die Zahl 666 und das umgedrehte Pentagramm, die den arglosen Wanderer ahnen lassen: Hier verbirgt sich eine außergewöhnliche Geschichte.

Das Gebäude, einst als Abtei von Thelema bekannt, war auch schon dem Verfall preisgegeben, als es der US-Regisseur Kenneth Anger 1955 betrat. Der Experimentalfilmer gilt in Hollywood bis heute als exzentrischer Außenseiter, den alles Okkulte und Abgründige fasziniert.

Anger erinnert sich noch gut an den sagenumwobenen Ort auf Sizilien. An die scharlachrote Frau mit dem goldenen Phallus in der Hand, die auf die Küchentür gemalt ist. Oder an die blaue Figur mit sechs Zähnen, die im Schlafzimmer wacht. Markant ist auch das verwitterte Fresko im zentralen Saal mit den (original englischen) Versen: "Stich dein dämonisches Lächeln in mein Gehirn / Tauch mich ein in Kognak, Mösensaft und Kokain".

Anger reiste nicht alleine, sondern mit dem Sexualforscher Alfred Kingsey, dessen Report die sexuelle Revolution in den USA maßgeblich befeuerte. Ein gespenstisches Foto aus der Abtei zeugt von dem Besuch des Reise-Duos.

Was die beiden zusammen und in die düstere Villa führte, ist im Foto neben ihnen an der Wand zu sehen: Da prangt das Konterfei des Mannes, der hier von 1920 an eine okkulte Sekte dirigierte. Ein Mann, der innerhalb dieser Wände malte, schrieb, kokste, Heroin spritzte, Opium rauchte und wüste Sexualriten abhielt.

Ein Mann, der in Großbritannien bereits als "bösester Mensch der Welt" verschrien war und 1923 von Mussolini aus Italien geworfen wurde, nachdem einer seiner Jünger in der Abtei umkam - womöglich bei einem "magischen" Ritual. Jener Mann nannte sich Aleister Crowley und er war weitaus mehr als ein okkulter Guru.

Crowley wurde am 12. Oktober 1875 im englischen Leamington Spa geboren - laut Eigendarstellung als das "Große Tier 666" aus der Johannes-Offenbarung. Seine strenggläubigen Eltern erkannten in ihrem Baby aber nicht das biblische Biest der Apokalypse, sie ließen ihn auf Edward Alexander Crowley taufen.

Die Erziehung gestaltete sich puritanisch, autoritär und war darauf aus, Edwards sexuelle Regungen abzutöten. Das schlug fehl, der Junge hat im Alter von 14 Geschlechtsverkehr. Mit 20 Jahren begann er ein geisteswissenschaftliches Studium und nannte sich fortan Aleister.

Profischach und die Uni - alles zu öde

Im libertären Umfeld des Trinity College in Cambridge gab sich der Student seinen bisexuellen Neigungen hin, probierte sich in "sexualmagischen" Praktiken aus, wodurch er riskierte, wegen "Unzucht" eingekerkert zu werden.

Aleister entpuppte sich als begabter Kopf, begeisterte als Schachgenie und reiste zu einem großen Turnier nach Berlin; dort merkte er, wie ihn die Schachmeister anöden. Ähnlich erging es ihm mit dem Studium, das ihn langweilte.

Als dann sein Vater, ein Brauereibesitzer, starb und ihm ein beachtliches Vermögen vererbte, schmiss er 1898 hin. Die Uni tauschte er gegen seinen ersten Kult ein, den esoterischen "Hermetic Order of the Golden Dawn". In dieser Lebensphase, um 1912, ist das Foto des jungen Crowley in okkultem Ornat entstanden.

Bevor er seinen eigenen Geheimbund, den "Astrum Argentum", und vor allem die Religion "Thelema" erfand, verwendete Crowley sein Geld darauf, durch die Welt zu reisen. Den ersten Ruhm erlangte er tatsächlich als Profi-Bergsteiger. Das "Tier" erklomm den Eiger im Alleingang und begleitete Oscar Eckenstein bei seinem Erstbesteigungsversuch des K2. Sie stellten sogar einen Rekord auf.

Crowleys Skrupellosigkeit als Kletter-Gefährte, die ihn sogar Tote in Kauf nehmen ließ, machte ihn in der Szene berüchtigt und schließlich verpönt. Auf seinen Bergsteiger-Touren in Asien und auch Mexiko jedenfalls tauchte er in allerlei religiöse, teils obskure Strömungen ab und entnahm ihnen Ideen, die er später in seinen eigenen Kult einfließen ließ.

Sehr früh war Crowley davon überzeugt, eine Art Messias zu sein, der zwar noch etwas ziellos durch die Welt streift, aber die Mission hat, die großen Religionen, besonders das ihm verhasste Christentum, zu zerschlagen. Der Moment der Erleuchtung ereilte "den Heiland" schließlich 1904 in Ägypten. Seine schwangere Frau Rose informierte ihn, dass der altägyptische Gott Horus ihn erwarte, um etwas zu verkünden.