4. Februar 2018, 16:46 Uhr Drei Tage mit Romy Schneider Meine Zeit mit Romy









Im März 1981 gab Romy Schneider dem Reporter Michael Jürgs ihr letztes großes Interview. Er erinnert sich für uns an die bewegenden Tage in der Bretagne. Und erzählt, wie es wirklich war.

Von Michael Jürgs

Ich sitze in einem Vorführraum und werde vorgeführt. Der Journalist auf der Leinwand soll ich sein. Er heißt so, wie ich heiße, und er interviewt Romy Schneider. Robert Gwisdek spielt in "Drei Tage in Quiberon" den Reporter Michael Jürgs, mich, und zwar anfangs als eiskalten Zyniker, als Kotzbrocken, und dies auch noch verdammt gut. Mein Interview für den Stern, das im März 1981 in Quiberon stattfand, hat Emily Atef, Drehbuchautorin und Regisseurin, zu ihrem Filminspiriert.

Romy Schneider erzählt ...