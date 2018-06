15. Juni 2018, 12:04 Uhr Intendant der Festspiele Herrenchiemsee Dirigent Enoch zu Guttenberg ist tot

Der Dirigent Enoch zu Guttenberg ist laut Medienberichten am Freitag in München verstorben.

Der Vater des früheren Bundesverteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg leitete mehrere Musik-Ensembles und war Intendant der Festspiele Herrenchiemsee.

Der Dirigent Enoch zu Guttenberg ist tot. Er sei am Freitagmorgen in München gestorben, teilte sein Büro der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte die Abendzeitung darüber berichtet. Guttenberg wurde 71 Jahre alt.

Geboren wurde der Vater des früheren Bundesverteidigungsministers Karl-Theodor zu Guttenberg im Dorf Guttenberg im oberfränkischen Landkreis Kulmbach, dem Stammsitz seiner Familie. Guttenberg studierte Komposition und Dirigieren in München und Salzburg. Noch als Student übernahm er die Leitung der Chorgemeinschaft Neubeuren, einer in einem Dorf bei Rosenheim beheimateten ländlichen Liedertafel, die er zu einem renommierten Oratorienchor. 1975 folgte das erste große Konzert in München, zehn Jahre später schon eine große Tournee durch Südamerika. Vor allem mit Bachs großen Sakralwerken, der Matthäus- und der Johannes-Passion oder dem Weihnachtsoratorium, machte er auf Konzerttourneen als "exzentrischer Exeget der Passionen des Leipziger Thomaskantors", so die Frankfurter Rundschau im Jahr 1995.

Als Gastdirigent arbeitete Guttenberg mit verschiedenen Orchestern wie der Baltischen Philharmonie Danzig, dem NDR-Sinfonieorchester oder dem Nouvelle Orchestre Philharmonique Paris. 1997 wurde er zum künstlerischen Leiter des Orchesters "KlangVerwaltung" berufen, das sich mit der historischen Aufführungspraxis vor allem barocker und frühklassischer Werke beschäftigt. Im Jahr 2000 übernahm der Musiker die Intendanz der Herrenchiemsee-Festspiele.

Guttenberg machte sich auch als politisch engagierter Umweltschützer einen Namen. 1975 war er Mitbegründer des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND).