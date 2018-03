15. März 2018, 20:16 Uhr "Dicht & Ergreifend" Dampfmaschinen

Fabian Frischmann und Michael Huber alias Lef Dutti und George Urquell (vorne von links, hinten DJ Spliff) posieren am Königsplatz.

"Dicht & Ergreifend" leben in Berlin und machen bairischen Hip-Hop. Auf ihrem neuen Album "Ghetto mi nix o" tun sie, was sie am besten können: vertrackte und verrückte Geschichten erzählen - auch wenn sie nicht von allen verstanden werden

Von Oliver Hochkeppel

Nicht, dass aus Bayern keine erfolgreichen Hip-Hopper kämen, von Main Concept über Blumentopf bis zu den Tribes Of Jizu, bei den Frauen Fiva oder Ebow nicht zu vergessen. Aber in Mundart, also auf Bairisch rappen die wenigsten. Die bekanntesten Ausnahmen waren noch BBou und Liquid aus der Oberpfalz, vor allem aber Doppel D aus dem Bayerischen Wald - bis vor drei Jahren Dicht & Ergreifend kamen, das Duo von George Urquell und Lef Dutti alias Michael Huber und Fabian ...