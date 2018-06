1. Juni 2018, 19:02 Uhr Das ist schön Krieg der Knöpfe

Münchens neues Synthesizer-Festival

Von Michael Zirnstein

Die Geschichte des "Sound of Munich" ist heute eine Geschichte der Minderwertigkeitskomplexe. Während das Selbstbewusstsein der in der Welt hofierten Münchner Klassikorchester noch durch Philharmoniepalast-Planungen anschwillt, berufen sich hiesige Rock-Päpste lieber auf das dereinst von The Notwist zur Anerkennung gebrachte Provinz-Prädikat "Weilheimer Schule". So geschätzt Lokalhelden wie Pollyester, Leroy und Friends Of Gas mittlerweile auch in der Pop-Hauptstadt Berlin sein mögen, die Szene präsentiert sich dort nicht mit einem gemeinsamen Münchner Klang. Der Klüngel hält eher zusammen durch seine Verweigerungshaltung dem Massengeschmack gegenüber.

Und doch: Wie gut tat es den Widerspenstigen, dass ihnen ausgerechnet eine kanadische Musikfanatikerin im Internetforum "Munich Again" Beachtung schenkte. Eben diese Emily Gendron ist längst umgesiedelt und mischt als aktiver Bestandteil der Münchner Subkultur freilich auch beim spannendsten neuen Projekt des Jahres unterstützend mit: "Knobs & Wires", dem Festival der Knöpfe und Kabel, dem Synthesizer-Spektakel am Samstag im Kreativquartier mit Vorträgen, Workshops und 13 Konzerten von Gaststars wie Meng Qi aus Peking. Dass so ein internationales Festival in München starte, schreiben die Veranstalter, sei kein Zufall. Hier hätten in den Sechzigern Elektropioniere wie Gottfried Düren oder Robert Hofmann gewirkt, hier erforschte das Siemensstudio Soundengeneering-Grundlagen, hier lötete Giorgio Moroder mit "I Feel Love" für Donna Summer den ersten Synthesizer-Schlager der Welt zusammen, hier erfand Dieter Döpfer das Eurorack, eine Klingmaschine, die sich viele leisten können und die die elektronische Musik demokratisierte. Etliche Klang-Koryphäen werden bei "Knobs & Wires" im Import Export und im Mucca reden, schrauben oder musizieren wie auch die derzeit Yoga-Stunden und Hotel-Eröffnungen beschallenden Münchner Elektro-Stars Ströme oder Peter "No Goods" Pichler, der sich in das Quäken des Synthie-Vorläufers Trautonium verliebt hat.

Es gibt ihn noch, den Sound of Munich, der immer ein widerständiger Sound der Do-it-Yourself-Produzenten war. Da passt es, dass am Samstag darauf der Südtiroler Chor Choriosum im Technikum Hits von Giorgio Moroder singt. Der Sound of Munich ist auch a cappella, also unverkabelt gut verdrahtet mit der ganzen Welt - und das ist schön.