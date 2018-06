15. Juni 2018, 18:56 Uhr Das ist nicht schön Es ist ein Kreuz

Über die politische Unart, junge Künstler zu instrumentalisieren

Von Karl Forster

Dieser Hund ist seit gut 100 Jahren weltberühmt. Es handelt sich dabei zwar nur um einen Terriermischling, was bei Hundekennern zwiespältige Gefühle weckt (lieb, aber Abrissbirne), auch ist sein Name weitgehend unbekannt ("Nipper"). Aber wie er unter dem Slogan "His Masters's Voice" vor einem alten Grammophontrichter sitzt, kennt ihn nahezu jeder allüberall. Zwar muss man die Geschichte, Nipper höre hier aus dem Lautsprechertrichter die Stimme seines verstorbenen Herrchens, in den Bereich der Fabel verweisen. Dennoch hat sich dieses Markenlogo, hierzulande im Dienst der guten alten Deutsche Grammophon, für immer eingeprägt. Es steht für hündische Treue, egal was passiert.

Wir wissen nicht, ob Bayerns aktueller Staatsminister für Unterricht und Kultus, Bernd Sibler, einen Hund, eine Katze oder einen Vogel hat. Aber die Einstellung des Hundemischlings Nipper zum Herrchen scheint ihm ein lohnenswertes Vorbild zu sein. Jedenfalls hat er offenbar "His Master's Voice" im Ohr, wenn es gilt, öffentlich wirksame Entscheidungen zu treffen, wobei öffentlich wirksam bedeutet, dass "His Master" Markus Söder sie für möglichst gut heißt ("braves Berndlein, brav!"). Das war so, als Sibler entschied, das Pilotprojekt Islamunterricht an Bayerns Schulen vorerst mal zu killen, obwohl es von nahezu allen Seiten als sehr erfolgversprechend eingestuft worden war. Der Minister, der zwar Lehramt studiert, aber nach nur einem Jahr vor der grünen Tafel sich für eine Karriere in der CSU entschieden hat, setzt jetzt erst mal auf eine wissenschaftliche Evaluierung des Projekts. So was kann dauern, mindestens bis weit in die Zeit nach den Landtagswahlen im Freistaat.

Bei Söders Kreuzzug-Kampagne sah nun Sibler die Chance, sich sozusagen als Klassenbester in Sachen Verteidigung des christlichen Abendlandes zu profilieren. Er beauftragte die Staatliche Berufsfachschule für Holzbildhauer in Oberammergau und die Münchner Adolf-Kolping-Berufsschule, Schüler Kreuze entwerfen zu lassen, deren jeweils beste der Minister küren und sozusagen selber an die Pforte seines Hauses nageln darf. Und so kam es denn zu jener Presseaussendung, die mit dem Zitat überschrieben ist: "Ich bin sehr stolz, dass wir diese beiden eindrucksvollen Kreuze nun in unseren Eingangsbereichen hängen haben."

Selbstredend lobte er, quasi in "His Master's Words", die Kunstwerke als "kreative, weithin sichtbare Zeichen der christlichen Prägung unseres Landes". Dass sich Sibler der Kreativität und des Könnens junger Menschen bedient, um dem Zeichen des Kreuzes die für die CSU nötige politische Aufwertung zu verpassen - sei's drum. Der Effekt heiligt alles. Das hat der Master mit der Voice ja immer schon so gemacht. Und das war noch nie schön.