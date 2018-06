8. Juni 2018, 18:59 Uhr Das ist nicht schön An Tagen wie diesen

Freibadpunk mit Hörsturz: Sänger Campino hat's nicht leicht

Von Frank Müller

Für Campino war das eine turbulente Woche und für die Fans der Toten Hosen ebenso. Erst der Trubel um den nächtlichen Schnappschuss in einem Dresdner Freibad, wo der Bandsänger sich um 1.54 Uhr nachts mit zwei weiblichen Fans am Beckenrand ablichten ließ, was die örtlichen Badebetriebe eher mittel-komisch fanden ("Hausfriedensbruch"). Die sommerliche Posse fand ihre Fortsetzung im sich auch diesmal als Spaßbremse betätigenden Internet. Als nämlich die Diskussion darüber begann, ob man sich ohne Eintrittskarte in ein Freibad schleichen dürfe, ...