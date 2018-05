24. Mai 2018, 18:50 Uhr Buchvorstellung Was Gaumen und Zunge taugt

Zurück in der Sprachheimat: Anat Feinberg stellt ihr Buch "Wieder im Rampenlicht - Jüdische Rückkehrer in deutschen Theatern" im Werkraum vor

Von Eva-Elisabeth Fischer

Es gab vor 2015 schon einmal eine Willkommenskultur in unserem Land. Das war in einem Deutschland, das zu jener Zeit selbstverschuldet am Boden lag und aller Kultur so fern war wie der Mond. In den westlichen Zonen Deutschlands nach 1945 kam der Appell an die Emigranten, doch zurückzukehren, ausgerechnet aus Bayern, ausgearbeitet von Dieter Sattler, dem Bayerischen Staatssekretär für Schöne Künste, in seinem Entwurf "Das andere Deutschland". Albert Bassermann (seine Frau war jüdisch, er selbst nicht), Fritz Kortner, Elisabeth Bergner ...