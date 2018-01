30. Januar 2018, 18:57 Uhr Bruce Dickinson im Interview "Fünfjährige Kinder sind furchtbar!"









Bruce Dickinson ist Sänger der Hardrock-Band "Iron Maiden", Pilot und Autor. Er erklärt, warum er als Coach für Manager arbeitet, was kleine Kinder so grausam macht und warum Sex mit Groupies ehrlich ist.

Interview von Juliane Liebert

Bruce Dickinson ist nicht nur der Sänger der so irre erfolgreichen wie legendär klischeehaften britischen Hardrock-Band Iron Maiden. Er ist auch der Pilot der bandeigenen Boeing 747, Manager-Coach und Autor. Jetzt erscheint seine Autobiografie (Heyne).

SZ: Wir müssen über einige unklare Details in Ihrem Buch sprechen. Sie haben teilweise das Interessanteste ausgelassen. Sie schreiben beispielsweise, in Ihrer Kindheit halfen Sie Ihrem Vater, Häuser abzureißen. "Statt Häuser zu errichten, riss ich sie ab, was verdammt viel Spaß machte. Toiletten ...