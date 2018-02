27. Februar 2018, 20:16 Uhr "Ballet of Difference" Ein Tanz, ein Taumel, eine Flucht

Das "Ballet of Difference" des amerikanischen Tänzers und Choreografen Richard Siegal ist in München erfolgreich - und hat einen zweiten Wohnsitz in Köln, wo nun der schnieke Dreiteiler "On Body" Premiere hatte.

Von Dorion Weickmann

Köln war einmal ein Hotspot des Tanzes, mit blühender Theatersparte und einer aufgeweckten Szene ringsum. Das ist eine gefühlte Ewigkeit her, binnen zwei Jahrzehnten hat sich der Verfall geradezu schulbuchmäßig vollzogen: Zuerst wurde der kommunale Zweig ausgetrocknet und weggespart, dann verödete die freie Landschaft. Neuerdings aber keimen in der Domstadt wieder interessante Gewächse, auch das Schauspiel hat seine Ankaufspolitik gelockert und betätigt sich mittlerweile tanzgärtnerisch, nämlich als Produzent.

Dabei konzentriert man sich auf das "Ballet of Difference" des amerikanischen Tänzers ...