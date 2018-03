15. März 2018, 18:56 Uhr Auszeichnung Kabarett-Ehrenpreis für Otto Waalkes

Der Entertainer Otto Waalkes wird in diesem Jahr mit dem Ehrenpreis des Bayerischen Kabarettpreises ausgezeichnet. Waalkes habe in mehr als 50 Jahren die Kulturszene mit unzähligen Bühnenprogrammen, Filmen und Fernsehshows, als Wortkünstler, Musiker, Maler, Comiczeichner, Regisseur und Synchronsprecher bereichert, teilte der Bayerische Rundfunk am Donnerstag mit. Der Hauptpreis des Bayerischen Kabarettpreises geht an den Autor und Kabarettisten Christian Ehring. Den Jubiläumspreis bekommt der SZ-Karikaturist Dieter Hanitzsch, in der Kategorie Musik wird der Komiker Olaf Schubert geehrt, als Senkrechtstarter der 25-jährige Martin Frank. Die Preisverleihung findet am 29. Oktober im Lustspielhaus in München statt.