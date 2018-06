5. Juni 2018, 18:54 Uhr Ausstellung Raus in den Bilderrausch

Florian Weber, Drummer der "Sportfreunde Stiller", schreibt und malt. Die Galerie Truk Tschechtarow zeigt seine Werke

Von Jürgen Moises

Pass auf, er spielt Longline! So einige Sportfreunde dürften bei diesem Satz an Tennis denken, Kabarettfans dagegen an Gerhard Polt. Mit Malerei und Indierock wird den Satz wohl keiner assoziieren, aber gut möglich, dass sich das in den nächsten Tagen ändert. Zumindest bei denen, die sich in die Galerie Truk Tschechtarow und in den "Hirnwirr'n" von Florian Weber verlieren. "Hirnwirr'n", so heißt die Ausstellung des Münchners, den viele als den Schlagzeuger der Band Sportfreunde Stiller ("Raus in den Rausch") kennen. ...