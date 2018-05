24. Mai 2018, 18:49 Uhr Ausstellung Phantastische Bildwelten

Wilfried Blecher in einer Ausstellung in der Seidlvilla

Von Salomé Meier

Ein blauer Hahn so groß wie ein Pferd, eine Maus mit Storchenbeinen, eine üppige Dame mit Schnurrbart, ein Schwokodil: Die phantastischen Figuren, die sich in den Kinder- und Jugendbüchern Wilfried Blechers zu immer neuen Wesen zusammensetzen, sind, so scheint es, ständig im Werden begriffen. "Wandel und Verwandlung" lautet das Motto, unter dem derzeit rund 30 ausgesuchte Werke ausmehr als 60 Jahren Schaffenszeit in der Seidlvilla ausgestellt sind. Die Geschichten, die vorwiegend in Bildern erzählt werden, handeln von Verwandlungen von Menschen ...