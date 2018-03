19. März 2018, 18:54 Uhr Ausstellung Kronjuwelen und Klassiker

Es ist nicht alles Pop Art, was poppig ist: Die neue Sammlungspräsentation im Lenbachhaus

Schlagworte können gefährlich sein. Pop Art ist ein solches Schlagwort. Wer es in die Runde wirft, weckt Erwartungshaltungen, die bedient werden wollen. Wer aber an Ränder gehen oder Grenzen überschreiten will, wer gar einen Bogen spannt von der Pop Art bis heute, von der bunt adaptierten Alltagswelt Warhols über Arbeiten zu Auschwitz von Gerhard Richter bis hin zu Flüchtlingsthemen, wie sie Miriam Cahn umgesetzt hat, läuft immer auch Gefahr, diese Erwartungshaltung zu enttäuschen. Deshalb wird es sich erst erweisen müssen, ob die Besucher der neuen Sammlungspräsentation im Lenbachhaus dieses freudig überrascht verlassen werden oder enttäuscht.

Eine Gratwanderung ist es allemal, was der Chef des Hauses, Matthias Mühling, und die Kuratorin Eva Huttenlauch in dieser Neueinrichtung der Kunst nach 1945 unter dem Titel "I'm a Believer" inszeniert haben. Von der riesigen Sammlung wird ständig reichlich gezeigt. Dennoch stammen etwa die Hälfte der Leihgaben, die vom Königsplatz aus in die ganze Welt reisen, nach Mühlings Angaben aus der Sammlung der Kunst nach 1945. Das ist um so beachtlicher, als man gemeinhin den Blauen Reiter als den Exportschlager des Hauses empfindet. Ist er aber nicht. Wer ihn richtig kennenlernen will, soll nach München reisen. Die Bilder, die auf Reisen geschickt werden, wollen Lust auf mehr machen.

Aber zurück zur Neueinrichtung der Sammlung. Wo sich Pop Art und Alltagskultur sowohl auf Inhalte als auch auf Techniken und Materialien beziehen, lässt sich so manches in Bezug setzen. Und so ist eben auch der berühmte, herrlich kitschige Krims-Krams-Laden von Hans-Peter Feldmann erneut zu sehen; er gehört nun dank großzügiger Förderung gänzlich zur Sammlung. Aber der Haupttitel der Sammlungsneueinrichtung wird ja auch ergänzt durch den Zusatz "Pop Art und Gegenwartskunst aus dem Lenbachhaus und der KiCo Stiftung". Da mag schon auch die Notwendigkeit eine Rolle gespielt haben, hinzugekommene Geschenke und neue Ankäufe auch zu präsentieren.

Zum Bestand zählt ein beachtliches Konvolut von Fotografien. Gezeigt werden unter anderem eine Serie von Walker Evans (die am Montagvormittag leider noch nicht zu sehen waren) und eine von Gerard Byrne mit Beckett-Bezügen. Sie sind teils etwas holprig in die Schau eingefügt. So mögen die Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Helga Paris noch so interessant sein in ihrer alltäglichen Anmutung, so hängen sie doch etwas beziehungslos im Raum mit den Arbeiten von Isa Genzken, der von ihrer Skulptur "Leonardos Katze" dominiert wird.

Etwas deutlicher werden die Bezüge in der Kombination einer Serie von Stephen Shore über amerikanischen Alltag mit verschiedenen Warhol-Arbeiten. Pop-Art-Fans werden beim Anblick der Suppendosen beglückt lächeln. Interessanter aber sind die beiden stark reduzierten Lenin-Porträts und das Neuschwanstein-Bild, die allesamt zum Spätwerk Warhols gehören. Der Meister der Vervielfachung, der Herrscher über eine Heerschar von Hilfsarbeitern in der Factory hat bei Neuschwanstein selbst Hand angelegt. Und nicht nur dass es ein Unikat ist: Neuschwanstein ist sogar extra fürs Lenbachhaus entstanden.

Auch der Künstlerraum im Anschluss von Daniel Man - eine große Graffiti-Installation - entstand fürs Haus. Von dem Eckkabinett aus hat man zudem einen direkten Blick auf die Stelle, an der vor wenigen Jahren mit dem "Eis, Eisbaby" alles begann. Beeindruckend ist die Raum-Inszenierung von Thomas Bayrle - mit seiner Kritik an Waren- und Konsumwelt "ein deutscher Pop-Art-Künstler der ersten Stunde", so Mühling. Für viele eine echte Überraschung dürfte der Künstlerraum von Ulrike Ottinger sein. Die 1942 in Konstanz geborene Filmemacherin schuf in den Sechzigerjahren in Paris ein wenig bekanntes druckgrafisches und malerisches Werk, das zahlreiche Bezüge zur Pop Art aufweist. Mit popkulturellen Zitaten und plakativen Motiven wandte sie sich gegen Sexismus, Gewalt und den Vietnamkrieg. Das Konvolut im Besitz des Lenbachhauses ist eine echte Entdeckung.

Wie das deutsche Pendant zu den Warholschen Suppendosen wirken die "Kekse" von Sigmar Polke, eine Arbeit aus dem Jahr 1964 und unschwer als die ach so beliebten Hanuta-Schnitten erkennbar. Daneben ein frühes Streifenbild und die Arbeit "Hollywood", bei der Polke Porträts von Filmstars auf gestreiften Matratzenstoff malte. Polkes Arbeiten gelten im Haus als "die Kronjuwelen". Der Polke-Raum bringt auch wunderbar zum Ausdruck, was er und Gerhard Richter in den Sechzigerjahren unter einem "Kapitalistischen Realismus" verstanden.

Richter hat dem Lenbachhaus einen ganz besonderen Raum eingerichtet: Dort spiegeln sich in seiner Skulptur "10 Scheiben" fotografische Arbeiten aus seiner Serie "Birkenau", mit der er sich erneut der Möglichkeit und Unmöglichkeit der Abbildbarkeit des Holocausts stellte. Ebenfalls zu sehen sind Reproduktionen der vier Fotografien, die Häftlinge von dem Geschehen in Auschwitz machten und aus dem Konzentrationslager schmuggelten. Ein schweres Gegengewicht zur Pop Art. Auch Miriam Cahns Gemälde zum Thema Flucht, Gewalt und Vertreibung im 20. Jahrhundert, für die Documenta 14 entstanden, gehört zur Sammlung des Lenbachhauses und setzt ebenso wie Michaela Meliáns "Föhrenwald"-Installation einen gewichtigen Schlusspunkt in dieser Sammlungsneueinrichtung.

Ebenfalls eine Neupräsentation sind die Arbeiten von Hannsjörg Voth. Das Konvolut, das Voth erst jüngst dem Lenbachhaus geschenkt hat (die SZ berichtete), zeigt eine ganz eigene und eigenartige Bildsprache, in der sich Verschnürungsphantasien und Technikvisionen wie -kritik vermischen. Wer Voth als Land-Art-Künstler kennt, lernt hier eine andere Seite kennen. Bekannten Sammlungsklassikern, aber auch neuen Arbeiten und wenig bekannten, frühen Kurzfilmen von Maria Lassnig ist ein weiterer, sehr kraftvoller Raum gewidmet. Dagegen fällt der von Amy Sillman deutlich ab. Die 1955 in Detroit geborene Künstlerin verbindet Malerei, Zeichnung und Druckverfahren zu einer Serie, die den Raum eigens eingerichtet umspannt, ihn aber nicht einzufangen vermag.

Am Ende des Rundgangs bleibt der Eindruck, dass viele wunderbare Arbeiten vorhanden sind. Sie unter ein Schlagwort zu zwingen, tut ihnen aber nicht gut.

I'm a Believer. Pop Art und Gegenwartskunst aus dem Lenbachhaus und der KiCo Stiftung, Städtische Galerie im Lenbachhaus, Luisenstraße 33, Di 10-20 Uhr, Mi-So und feiertags 10-18 Uhr