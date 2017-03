6. März 2017, 06:00 Uhr Anne Will zum Fall Yücel Erdoğan, der böse Geist am Bildschirm

Justizminister Heiko Maas (mittig) und der Journalist Can Dündar in der Talkshow Anne Will vom 5.03.2017.









Bei "Anne Will" diskutieren die Teilnehmer, wie Deutschland mit der autokratischen Türkei umgehen soll. Und zeigen auf erschreckende Art, wie man es nicht machen sollte.

TV-Kritik von Benedikt Peters

Auf eine spezielle Art ist der Mann, um den sich an diesem Abend alles dreht, höchstpersönlich anwesend. Recep Tayyip Erdoğan schwebt als böser Geist über der Diskussionsrunde, zu der Anne Will an diesem Abend geladen hat. Nein, nicht sinnbildlich. Er schwebt dort tatsächlich.

Die Bildschirme im TV-Studio, die über den Köpfen der Diskutanten an der Wand befestigt sind, blenden den türkischen Präsidenten immer wieder ein. Finsterer Blick. Grimmig verzogene Mundwinkel. Und die Arme hochgerissen, wie zur Beschwörung. Dass das ein Problem ist, wird sich im Verlauf der Sendung noch zeigen.

Bei der Auswahl des Themas hat die Anne-Will-Redaktion eigentlich ein gutes Gespür bewiesen. "Krise zwischen Berlin und Ankara - wie umgehen mit Erdoğans Türkei?" So hat die Redaktion es schon vor Tagen festgelegt, obwohl sie da noch nicht wissen konnte, wie heftig sich die Krise zuspitzen würde.

Nach der Verhängung von Untersuchungshaft gegen den Welt-Korrespondenten Deniz Yücel und der Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Regierungspolitiker in mehreren deutschen Städten hatte Erdoğan erst am Tag der Sendung für die bisher höchste Eskalationsstufe gesorgt. Er warf der Bundesregierung "Nazi-Praktiken" vor und drohte, er sei bereit, sich im Zweifel über deren Willen hinwegzusetzen und in Deutschland aufzutreten.

Das Gespür hat die Anne-Will-Redaktion jedoch leider bei der Auswahl der Diskutanten verlassen. Nicht, dass sie für sich genommen nicht spannend wären. Can Dündar ist da, der ehemalige Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet, der 2015 wegen kritischer Berichterstattung in der Türkei inhaftiert wurde. Zur Situation des Korrespondenten Yücel und zur Lage in der Türkei kann er Erhellendes beitragen.

Mit Heiko Maas (SPD), Armin Laschet (CDU) und Sevim Dağdelen (Linke) ist das politische Spektrum der Bundesrepublik recht gut repräsentiert - und alle drei sind zudem von der diplomatischen Krise zwischen Ankara und Berlin auf ihre Art betroffen. Maas spricht als Justizminister für die Bundesregierung und ist an den Verhandlungen über Yücels Schicksal beteiligt. Laschet kann als Urgestein der nordrhein-westfälischen Politik gut über die abgesagten Wahlkampfauftritte sprechen, weil gleich mehrere sein Bundesland betreffen. Und Dağdelen ist schon deswegen ein Teil der türkisch-deutschen Krise, weil die Deutschtürkin für die Armenier-Resolution des Bundestages stimmte und dafür von der Regierung in Ankara angeklagt wurde.

Günter Verheugen komplettiert das Podium mit einer europäischen Sichtweise. Als EU-Kommissar war er seinerzeit unter anderem für Beitrittsverhandlungen zuständig, also auch für die mit der Türkei.

Die Abwesenheit eines Vertreters aus dem Erdoğan-Lager

Der Konstruktionsfehler der Sendung aber ist, dass kein Vertreter derjenigen sprechen darf, mit denen ja laut ihrem Titel irgendwie umgegangen werden soll. Es ist niemand da, der die Perspektive von "Erdoğans Türkei" auch nur annähernd einnehmen oder erklären könnte. Kein Minister aus Erdoğans Regierung, kein Botschafter und auch kein Vertreter seiner Partei AKP. Zumindest einen solchen hätte die Redaktion sicherlich für die Diskussion gewinnen können: Mitglieder der AKP-nahen "Union Europäisch-Türkischer Demokraten" treten gern bei Anne Will auf, wie man aus früheren Sendungen weiß.

Die fehlende Perspektive des Erdoğan-Lagers wirkt an diesem Abend umso absurder, da sich die Anwesenden über alle politischen Lager hinweg in einem Punkt einig sind: Es wäre falsch, wenn die Regierung den Gesprächsfaden mit Ankara abreißen ließe. Die Anne-Will-Redaktion hat durch ihre Teilnehmerauswahl in ihrer Sendung aber genau das getan.

Eine Kontroverse entsteht dann immerhin um den Ton, in dem die Gespräche mit der Türkei in Zukunft geführt werden sollen. Die Linke Dağdelen und der CDU-Mann Laschet gehen in dieser Frage eine Koalition ein. Beide sprechen sich dafür aus, Auftritte türkischer Politiker, die in Deutschland für Erdoğans umstrittene Verfassungsreform werben wollen, zu untersagen. "Ich will ihn nicht hier sehen", sagt Laschet über den türkischen Präsidenten, und Dağdelen setzt nach: "Ich möchte nicht, dass Deutschland zur Wahlkampfarena für die türkische Despotie wird."