Johnny Marr - "Call The Comet" (Rykodisc/Warner)

Johnny Marr, einst Songwriter und Gitarrist der Smiths und Genie des supersmarten Achtzigerjahre-Dandy-Dengel-Indie ("How soon is now?"), wurde anlässlich seines am Freitag erscheinenden neuen Solo-Albums "Call The Comet" (Rykodisc/Warner) vom Londoner Guardian gefragt, was denn sein jüngeres Selbst eigentlich davon halten würde, dass er heute nicht nur Nichtraucher und Antialkoholiker, sondern auch noch Veganer und Langstreckenläufer ist. Ganz einfach, so der 54-Jährige, sein jüngeres Selbst fände das alles gut. Abgesehen davon sehe er sich überhaupt nicht als saftlosen Abstinenzler. Im Gegenteil: Sein Lebensstil mache ihn radikaler. Weil: "A middle-aged musician nursing a hangover in his mate's dressing room is a dead duck." Ein alternder Musiker, der einen Hangover im Ankleidezimmer seiner Freundin auskuriert, ist eine tote Ente. Kann man es schöner sagen? Anders als beim ideologisch ewig irrlichternden Smiths-Komplizen Morrissey irritiert bei Marr jetzt nur noch sein wirklich grotesk tiefschwarzes Haar. Passend dazu dengeln die neuen Songs wie "Hi Hello" oder "Walk Into The Sea" allerdings so verweht vor sich hin, als sei einfach für immer alle Zeit 1985. Von Jens-Christian Rabe