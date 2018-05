29. Mai 2018, 18:57 Uhr Was kommt WM und Politik

Darf man sich freuen auf die Fußball-WM in Russland? fragt Holger Gertz auf der Seite Drei in der "SZ am Wochenende". Ob man dabei aus dem Pappbecher trinken darf, beantwortet Jan Stremmel im Aufmacher des Gesellschafts-Ressorts.

Was Sport und Politik miteinander zu tun haben? Nichts und alles. Vor 40 Jahren wurde die Fußball-WM in Argentinien ausgerichtet, damals eine Militärdiktatur. Daran erinnert Holger Gertz auf der Seite Drei in der SZ am Wochenende. Während sich die Fußballnationalmannschaft auf die WM in Russland vorbereitet, überschneiden sich die Meldungen über den Gesundheitszustand von Manuel Neuer mit Nachrichten über verweigerte Einreise-Visa für Journalisten und dem Krieg in der Ostukraine. Darf man sich noch freuen auf eine WM, oder ist das Ganze nur eine Propaganda-Show von Wladimir Putin?

Während die EU gerade eine Abgabeverordnung für Plastikmüll beschlossen hat, machte sich Jan Stremmel für den Aufmacher des Ressorts "Gesellschaft" Gedanken, wie umweltschädlich eigentlich die Pappbecher sind, die durch den Siegeszug der Coffeeshop-Ketten auch in deutschen Städten Alltag geworden sind. Denn so ganz einig sind sich die Gelehrten nicht, ob Porzellantassen weniger schädlich sind für die Umwelt - zumindest nicht, wenn sie nach jedem Gebrauch im Geschirrspüler landen.

Wer den Eindruck hat, schon lange nicht mehr "Die glorreichen Sieben", "Casablanca" oder "Die Vögel" gesehen zu haben, liegt wahrscheinlich ganz richtig. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten haben ihren Sendeanteil an Filmklassikern in den vergangenen Jahren drastisch reduziert. Liegt das nur am Erfolg der Streaming-Dienste wie Netflix und Prime?

In der digitalen Leseverlängerung dieser Ausgabe haben die Kolleginnen und Kollegen von der digitalen SZ eine preisgekrönte Reportage von Annette Ramelsberger über die "Witwen des Widerstands" umgesetzt. Ramelsberger traf Freya von Moltke, deren Mann von den Nazis umgebracht wurde, und schrieb ihre Erinnerungen auf.