Sprachlabor um ... zu

Vom richtigen Umgang mit "um ... zu", von mangelnder Fluchtgefahr und dem überflüssigen Reiten eines weißen Schimmels.

Von Hermann Unterstöger

SCHON VOR 60 JAHREN hieß es in der Duden-Grammatik, dass der weiterführende Gebrauch von "um ... zu" um sich greife, aber nicht zu tadeln sei, wenn daraus keine Missverständnisse erwüchsen. Der tadelnswerte Gebrauch wurde mit dem Satz illustriert: "Karl ging in die Stadt, um dort von einem Auto überfahren zu werden", der erlaubte mit diesem: "Der Rhein war bis Mitte des Monats stark gestiegen, um dann rasch wieder zu fallen." Die Versuchung, mit "um ... zu" und Infinitiv zu operieren, geht von der Bündigkeit dieser Konstruktion aus. Niki Lauda sagte kürzlich, bezogen auf Fehler bei Mercedes: "Das Auto war schnell genug, aber wir waren zu blöd, es richtig fahren zu lassen." Daraus wurde die Überschrift: "Mercedes war ,zu blöd', um zu gewinnen." Bei uns entdeckte Leser J. nun diesen Satz: "Die biologische Uhr ist nicht genau genug, um sie vor Gericht zu verwenden." Herr J. dreht den Spieß um und sagt: "Der Fehler ist auffällig genug, um ihn künftig zu vermeiden."

"AUGENZWINKERND" tischt uns Leser Dr. D. diesen Fund auf: "Der 51-Jährige sitzt nun in Untersuchungshaft, sein mutmaßlicher Komplize ist mangels Fluchtgefahr auf freiem Fuß." Hinter dem Augenzwinkern verbirgt sich indes Sorge: Wie soll es mit der Resozialisierung des Komplizen vorangehen, wenn man ihm jetzt schon die Fluchtgefahr vorenthält?

INS REICH DER "WEISSEN SCHIMMEL" verweist Leser M. den "aus Vorsatz begangenen Mord": Mord schließe den Vorsatz ein, den fahrlässigen Mord gebe es nicht. Dem ist nicht zu widersprechen. Zugunsten unserer Formulierung wäre allenfalls ins Feld zu führen, dass es dabei um die Frage ging, ob in einem Prozess auf Körperverletzung mit Todesfolge oder Mord erkannt werde. Wahrscheinlich lag es der Autorin am Herzen, den Unterschied zwischen diesen Tatbeständen herauszuarbeiten, und so baute sie eine Definition ein, die dem Kundigen so geläufig ist wie dem Pferdekenner die Farbe des Schimmels.