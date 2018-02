16. Februar 2018, 18:54 Uhr Sprachlabor Stickende Chimäre

Folgelogisch oder folgefolgerichtig? Chimäre oder Schimäre? Weben oder Sticken? Antworten in Hermann Unterstögers unterhaltsamer samstäglicher Kolumne.

Von Hermann Unterstöger

BEI DER SUCHE, ob das Wort folgelogisch außer bei uns auch anderswo verwendet wurde, kamen wir auf die Internetseite "wie-sagt-man-noch.de", die Synonyme anbietet. Bei folgelogisch musste sie passen, fragte aber sicherheitshalber, ob wir folding perforation oder foldout gemeint hatten. Hatten wir nicht. Weitere Forschungen ergaben ein paar dünne Treffer, etwa den Hinweis, dass persönliche Gespräche folgelogisch Persönliches enthalten. Unser Leser K. übersetzt logisch mit folgerichtig und schließt daraus, dass folgelogisch so etwas wie folgefolgerichtig heißt. Stringentschlüssig, oder?

DIE CHIMÄRE ist ein dreiteiliges Wesen: vorn Löwe, in der Mitte Ziege, hinten Drache, und weil sie so seltsam ist, hat sie sich als Schimäre in unserem Wortschatz als Synonym für Trugbild etablieren können. In einem Bildtext hieß es unlängst, für Real Madrid sei der Traum von der Titelverteidigung "eine Chimäre". Leser R. kritisiert die Wortwahl und wüsste "nur zu gern, mit welchem Begriff der Autor die Chimäre verwechselt hat". Halten zu Gnaden, aber ist dieser Traum nicht wirklich ein Trugbild alias eine Schimäre?

BEIM THEMA HANDARBEITEN lässt die Kompetenz mancher Kollegen jäh nach. Im Streiflicht hieß es, Peter Handke habe zwar Schwierigkeiten, ein Garn einzufädeln, webe aber dann Muster in ein Tuch. Leser S. bittet, sich in Zukunft zwischen Weben und Sticken zu entscheiden. Vom Sprachlabor bekommt der Kollege eine Strickliesel samt Anleitung.

RELATIVSÄTZE dienen dazu, Personen oder Sachen, die im Hauptsatz erwähnt werden, näher zu bestimmen. Unser Leser I. findet, dass das bei folgendem Satz keineswegs geleistet wird: "Das sind Erkenntnisse, derer es keiner professionellen Marktforschung bedarf." Seinem süffisanten Kommentar kann man sich nur anschließen: "Das ist ein Satz, dessen es eines Grundkurses Deutsche Grammatik, Schwerpunkt: Relativpronomen bedarf."