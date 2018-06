15. Juni 2018, 18:57 Uhr Sprachlabor Goethe und die Rose

Ist "Heideröslein" tatsächlich ein "herzinniger" Gedichttitel, wie im Streiflicht behauptet wurde? Und heißt es eigentlich "Wenn das man gut geht"? Hermann Unterstöger klärt auf und gibt in einem Fall der Beschwerde eines Lesers statt.

Von Hermann Unterstöger

DAS OHNSORG-THEATER ist uns noch nie als sprachliches Vorbild empfohlen worden, jetzt aber doch. Leser E. rückte mit dem dieser Bühne entstammenden Zitat "Das ist ja man bloß nur der Opa" an, Zweck des Manövers war es, unsere Überschrift "Wenn das mal noch lange gut geht" als fehlerhaft zu entlarven. Wie unschwer zu sehen, geht es um mal und man . In Kürze ist Herrn E.s Belehrung so wiederzugeben, dass unser mal, als Kurzform von einmal verstanden, keinen Sinn ergibt, wohingegen das niederdeutsche man den Sinn erst richtig erblühen lässt, da es so viel wie nur oder bloß bedeutet. Um es in Ohnsorg'scher Breite und Deutlichkeit zu sagen: Wenn wir Bayern das man bloß nur geahnt hätten!

ALS WÄRE DAS WORT "ROSEBUD" (den Filmfreunden aus "Citizen Kane" geläufig) nicht schon mysteriös genug, kommt nun auch noch "Heidruose" daher. Unser Leser O. führt es an, weil er für irrig hält, was im Streiflicht behauptet wurde: dass "Heideröslein" ein "herzinniger" Gedichttitel sei. Hier Herrn O.s Korrektur, leicht gekürzt: "Heidenröslein ist eine frühneuhochdeutsche Umformung des mittelhochdeutschen Nomens Heidruose. Dieses hat jedoch weder mit Heide noch mit Rose zu tun, sondern bedeutet Hegedrüse, sprich Hoden. Der vergiftete Speer, der König Anfortas im ,Parzival' nach einer Vergewaltigung die Heidruose verletzt, entmannt diesen. Goethe spielt auf die bis zu seiner Zeit gebräuchliche Strafe für Vergewaltigung an, nämlich auf die Kastration." Von herzinnig könne also keine Rede sein, auch Goethe sei der Doppelsinn geläufig gewesen. In der Schule, um die Verantwortung mal kurz abzuwälzen, hat man dazu kein Sterbenswörtchen gehört, und im Internet melden sich auch Leute zu Wort, die den Zusammenhang von Heidenröslein und Heidruose in Frage stellen. Einer von ihnen sagt, und zwar auf "sprachforschung.org", Goethe selbst habe "rückblickend zugegeben, dass er keine Lust gehabt habe, das Mittelhochdeutsch der Minnesänger zu studieren".